Как стирать полотенца так, чтобы они оставались пушистыми и яркими

Уход за полотенцами кажется достаточно простым - достаточно лишь забросить их в стиральную машину. Однако, как оказывается, есть несколько важных аспектов, которые помогут сохранить полотенца яркими и пушистыми.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Когда стирать полотенца

Большинство полотенец следует стирать в теплой воде в обычном режиме, но чтобы быть уверенными, лучше прочтите этикетку.

Если на этикетке указано, что темные полотенца следует стирать отдельно от белых, лучше так и сделать.

К тому же волокна полотенец могут отличаться, поэтому всегда следует стирать полотенца вместе в соответствии с типом материала, а также отдельно от другой одежды.

Рекомендуют всегда стирать новые полотенца перед тем, как использовать их; это откроет волокна, и полотенца будут лучше поглощать влагу. Также, если на новом полотенце есть налет от смягчителя, советуют добавить стакан белого уксуса в цикл полоскания во время первой стирки.

Полотенца, которые уже используются, советуют стирать после каждого третьего-четвертого использования, но это также зависит от личных предпочтений

Как стирать цветные полотенца

Для того, чтобы постирать цветные полотенца, эксперт по стирке Мария Муни советует использовать прохладную или теплую воду, особенно во время стирки темных полотенец.

Это поможет сохранить цвет материала. Кроме этого, для удаления сильных пятен следует тщательно выбирать мягкие средства, чтобы они не осветили загрязненный участок.

Для того чтобы усилить насыщенность цвета, советуют немного уменьшить количество стирального средства во время основного цикла, добавив от 0,5 до 1 стакана белого уксуса в воду во время полоскания.

Чтобы предотвратить появление пятен, лучше стирать цветные полотенца схожих оттенков, по крайней мере во время первых нескольких процедур.

Как стирать белые полотенца

Для стирки белых полотенец рекомендуют использовать горячую воду - это помогает сохранить белоснежную чистоту. Также к стиральному средству рекомендуют добавить отбеливатель без хлора.

Однако никогда не смешивайте отбеливатель и уксус. Отдельно отбеливатель и уксус являются двумя эффективными средствами для уборки, но их никогда не следует использовать в тандеме. Смешивание этих двух веществ приводит к образованию газа хлора, чего лучше избегать.

Важно не перегружать стиральную машину полотенцами - это не только помешает им стать чистыми, но может повредить барабан стиральной машины и снизить ее эффективность. Как следствие, полотенца будут неизбежно нуждаться в повторной стирке, чтобы удалить пятна и неприятные запахи.

Как вывести запахи и пятна из полотенец

Белый уксус - это натуральное средство для выведения пятен ос полотенец, и он также может устранить затхлый запах полотенец.

Чтобы использовать этот ингредиент для выведения пятен и устранения неприятного аромата, советуют сначала замочить вещи в дистиллированном белом уксусе на три минуты перед тем, как положить их в стиральную машину.

Кроме выведения пятен и запахов, замачивание в уксусе сделает вещи мягкими и свежими после того, как они высохнут.