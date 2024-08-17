Як часто треба міняти рушники, щоб позбутися фекальних патогенів та інших бактерій

Чому важливо регулярно прати рушники для ванної

Ваші рушники для ванної контактують з усіма частинами тіла від голови до п’ят. Це означає, що рушники можуть забруднюватися різними патогенами, які підвищують ризик інфекцій.

До таких патогенів відносяться:

Шкірні патогени , як-от стафілококи, включаючи MRSA.

, як-от стафілококи, включаючи MRSA. Фекальні патогени , наприклад E. coli, C. diff, та норовірус.

, наприклад E. coli, C. diff, та норовірус. Бактерії та віруси , що викликають кон’юнктивіт (запалення очей).

, що викликають кон’юнктивіт (запалення очей). Грибкові інфекції, такі як лишай та спортсменська стопа.

Як часто потрібно прати рушники для ванної

Найкраще прати рушники після кожного використання, але їх можна використовувати 2-3 рази, якщо ви ретельно висушуєте їх між використаннями.

Важливо висушувати рушники після використання, адже висихання допомагає знищити потенційні мікроби та запобігає їх розмноженню.

Є кілька винятків із правила регулярного прання: якщо у вас є відкриті рани або подряпини, нещодавно проводилася операція (включаючи видалення родимок або раку шкіри), або якщо ви страждаєте від екземи чи інших шкірних висипань, вам слід частіше змінювати рушник. Використовуйте новий рушник після кожного душу до повного загоєння шкіри.

Як правильно прати і висушувати рушники

Періть рушники в гарячій воді з детергентом і сушіть їх на високій температурі. Це допомагає знижувати кількість мікробів і цвілі.

Можна також використовувати рідкий відбілювач або пральні продукти з активованим кисневим відбілювачем для підвищення ефективності прання. Не забувайте мити руки після контакту з брудними рушниками.

Ваше здатність висушити рушники може залежати від клімату. У сухому кліматі рушники висихають швидше, в той час як у вологішому кліматі можуть залишатися вологими.

Ванна кімната зазвичай більш волога, ніж інші частини будинку, тому корисно вивішувати рушники на висихання за межами ванної (фото: Unsplash.com)

Що може трапитися, якщо не прати рушники двічі на тиждень

Не всі відчують проблеми через нерегулярне прання рушників, але якщо ваш рушник має запах цвілі (який викликаний грибком), цей запах може передаватися на шкіру. Для людей з алергією на цвіль це може спровокувати або погіршити алергічні симптоми.

Також можливе перенесення патогенів з рушників на шкіру, хоча ризик захворіти від рушника зазвичай менший, ніж від контактів з твердими поверхнями (наприклад, дверними ручками і мокрими підлогами).

Як продовжити інтервал між праннями рушників

Щоб підтримувати рушники свіжими і чистими, дотримуйтеся наступних порад:

Витирайтеся, починаючи з верхньої частини голови і рухаючи вниз.

Вивішуйте використані рушники для висихання, розправляючи їх на вішалці, щоб не утворювати купи (не залишайте їх в купі у ванній кімнаті).

Дайте рушникам висохнути швидко і повністю.

Не діліться рушниками з іншими.

Якщо з’явився запах цвілі, використовуйте відбілювач.

Якщо запах цвілі не зникає після відбілювання і висихання, замініть рушники. На цьому етапі, швидше за все, їх вже не вдасться повністю очистити.

Частота прання інших видів рушників

Періть рушники для рук з такою ж частотою, як і рушники для ванної. Щодо кухонних рушників, вони можуть бути дуже забруднені.

Попередні дослідження виявили коліформні бактерії на 89% кухонних рушників і бактерії E. coli на 25% зразків. Рушники, що пралися протягом трьох днів, мали менше E. coli, ніж ті, що не пралися більше чотирьох днів.

Тому рушники слід прати часто, щодня, якщо використовуєте їх для протирання плям, і розподіляти їх для конкретних цілей, таких як висушування посуду і рук.