Яблочный шедевр: галицкая хозяйка поделилась уникальным рецептом пирога
Яблочный пирог - любимец миллионов хозяек, потому что процесс его приготовления не требует сверх усилий и сложных ингредиентов. Эта выпечка подходит как для домашнего застолья, так и для приема гостей.
Рецептом ароматного и рыхлого яблочного пирога поделилась в Facebook галицкая хозяйка и автор кулинарных книг Леся Кравецкая.
"Это кулинарная находка и настоящий яблочный шедевр, не побоюсь этого слова. Потому что гарантированно вкусно и при этом быстро и в меру доступно. Сколько хозяек за эти годы уже его готовили - не перечислить.
Некоторые хозяйки уменьшили количество яиц, вместо небольшого количества масла использовали просто масло или несколько меняли порядок замешивания теста. Но результат всегда прекрасен", - пишет Леся Кравецкая.
Ингредиенты для яблочного пирога:
- яйца куриные - 4 шт
- сахар - 200 г
- мука - 200 г
- разрыхлитель теста - 20 г
- масло растительное - 50 г
- масло - 150 г
- цедра лимона - 20 г
- яблоки - 1000 г
- смесь специй для пряников 1 чайная ложка
- пудра сахарная 40 г для посыпки
- сахар ванильный для посыпки
Как готовить
Яйца хорошо взбейте с сахаром миксером 4-5 минут до светлой пышной массы.
Добавьте все кроме яблок и взбивайте еще 2-3 минуты. Масло должно быть растопленным и остывшим.
Форму смажьте и обсыпайте манкой.
Вылейте тесто и сверху тесно ткните торчками четвертинки почищенных яблок. В процессе выпечки тесто поднимется и заполнит небольшие промежутки между ними.
Выпекайте 40 минут при +180 градусов. Дайте остыть перед нарезкой. Настоянный он становится еще вкуснее.
Посыпайте пудрой с ванилином перед подачей.
Яблочный пирог по этому рецепту (фото: facebook.com/Галя Хомицька)