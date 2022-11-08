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Яблочный шедевр: галицкая хозяйка поделилась уникальным рецептом пирога

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Вторник 08 ноября 2022 20:30
Яблочный шедевр: галицкая хозяйка поделилась уникальным рецептом пирога Как приготовить вкусный яблочный пирог (фото: freepik.com)
Автор: Styler

Яблочный пирог - любимец миллионов хозяек, потому что процесс его приготовления не требует сверх усилий и сложных ингредиентов. Эта выпечка подходит как для домашнего застолья, так и для приема гостей.

Рецептом ароматного и рыхлого яблочного пирога поделилась в Facebook галицкая хозяйка и автор кулинарных книг Леся Кравецкая.

"Это кулинарная находка и настоящий яблочный шедевр, не побоюсь этого слова. Потому что гарантированно вкусно и при этом быстро и в меру доступно. Сколько хозяек за эти годы уже его готовили - не перечислить.

Некоторые хозяйки уменьшили количество яиц, вместо небольшого количества масла использовали просто масло или несколько меняли порядок замешивания теста. Но результат всегда прекрасен", - пишет Леся Кравецкая.

Ингредиенты для яблочного пирога:

  • яйца куриные - 4 шт
  • сахар - 200 г
  • мука - 200 г
  • разрыхлитель теста - 20 г
  • масло растительное - 50 г
  • масло - 150 г
  • цедра лимона - 20 г
  • яблоки - 1000 г
  • смесь специй для пряников 1 чайная ложка
  • пудра сахарная 40 г для посыпки
  • сахар ванильный для посыпки

Как готовить

Яйца хорошо взбейте с сахаром миксером 4-5 минут до светлой пышной массы.

Добавьте все кроме яблок и взбивайте еще 2-3 минуты. Масло должно быть растопленным и остывшим.

Форму смажьте и обсыпайте манкой.

Вылейте тесто и сверху тесно ткните торчками четвертинки почищенных яблок. В процессе выпечки тесто поднимется и заполнит небольшие промежутки между ними.

Выпекайте 40 минут при +180 градусов. Дайте остыть перед нарезкой. Настоянный он становится еще вкуснее.

Посыпайте пудрой с ванилином перед подачей.

Яблочный шедевр: галицкая хозяйка поделилась уникальным рецептом пирога

Яблочный пирог по этому рецепту (фото: facebook.com/Галя Хомицька)

Напомним, ранее мы делились рецептом десерта, который готовят за 5 минут.

Читайте также, как приготовить пирог из варенья по бабушкиному рецепту.

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