Фаворитка Танців з зірками 2019 розкрила секрет своєї неймовірної форми

Фаворитка шоу Танці з зірками 2019 перед прямим ефіром 29 вересня поділилася секретом своєї неймовірної форми. Так, зірка серіалу "Кріпосна" у коментарі сайту 1+1 розповіла, на що вона перш за все звертає увагу, щоб завжди залишатися стрункою та привабливою.

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Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

За словами Мішиної, в першу чергу вона приділяє великого значення правильному харчуванню. Щоправда, каже актриса, у її професії це досить складно, особливо в напружені знімальні дні.

Також Ксенія відвідує спортзал, хоча, зізнається, й не фанатіє від нього.

"Мабуть, поки що справляється генетика, але й працювати є над чим", - зазначила зірка.

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Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Також Мішина розповіла, чим любить займатись у вільний час. Власне, за словами актриси, більш за все вона воліє "нічого не робити, коли є така нагода".

"Це справжня панацея для стомленого організму! Я завжди можу знайти цікаве заняття, та найбільше задоволення отримую від роботи й часу, проведеного із сином", - з усмішкою сказала Мішина.

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Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)