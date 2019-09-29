Шоптенко з битою і Леді Гага: у мережу злили деталі 6 випуску Танців з зірками

Танці з зірками 6 випуск 29.09 - в мережу потрапили кадри з тренувань (фото: прес-служба)

Шостий ефір шоу буде вести двоє ведучих

Шостий ефір "Танців з зірками" відбудеться вже сьогодні, 29 вересня. Напередодні нового випуску легендарного танцювального шоу учасники публікують фотографії і відео з тренувань, якими інтригують своїх шанувальників. В Instagram керівника проекту Володимира Завадюка опубліковані неоднозначні stories, на яких відображена Олена Шоптенко з битою, Леді Гага та інші.

Ефір оновленого проекту "Танці з зірками" цього разу пройде під темою "Вечір кінофільмів". Зіркові учасники відтворять сцени з відомих кінострічок і перетворяться на своїх улюблених кумирів.

Шанувальників шоу також чекає новий сюрприз. Балкон будуть вести відразу два ведучих. І ними стануть популярний комік, актор "95 Кварталу" Євген Кошовий і експерт "Поверніть мені красу" Анна Буткевич. До речі, пара ведучих також з'явиться в нових яскравих амплуа. В які саме образи перетворюються Євген і Анна, глядачі дізнаються вже у цю неділю о 21:00. Цього разу на головному майданчику країни виступлять музичні експериментатори і новатори, група The Hardkiss.

Фотографії і відео генеральних репетицій зірок з'явилися в мережі у керівника проекту Володимира Завадюка.

У шостому ефірі Ілона Гвоздьова перевтілиться в головну героїню фільму "Титанік".

Танці з зірками 6 випуск 29.09 - в мережу потрапили кадри з тренувань (скріншот: instagram.com/zavaduk)

Даніель Салем зі своєю партнеркою зіграють найбільш зворушливу і скандальну пару в кінематографі за 2018 рік. На паркет вийдуть герої фільму "Зірка народилася", яких зіграли Бредлі Купер і Леді Гага.

Танці з зірками 6 випуск 29.09 - в мережу потрапили кадри з тренувань (скріншот: instagram.com/zavaduk)

Вікторія Булітко, яка у 6-му ефірі буде танцювати з екс-чоловіком Ірини Білик Дмитром Дикусаром, перевтілиться в королеву з казки "Аліса в країні чудес".

Танці з зірками 6 випуск 29.09 - в мережу потрапили кадри з тренувань (скріншоти: instagram.com/zavaduk)

Яна Жук (Цибульська) готується виступити в якості головної героїні кінофільму "Мулен Руж".

Танці з зірками 6 випуск 29.09 - в мережу потрапили кадри з тренувань (скріншоти і фото: instagram.com/zavaduk)

Олена Шоптенко перевтілиться в подружку Джокера Харлі Квінн з "Бетмена". Завадюк помітив її на танцювальному майданчику з битою і запитав, що вона хоче з нею робити. На це танцівниця відповіла: "Я? Вбити всіх. Ось цією битою".

Танці з зірками 6 випуск 29.09 - в мережу потрапили кадри з тренувань (скріншоти і фото: instagram.com/zavaduk)

Нагадаємо, що раніше учасниця Танців з зірками Різатдінова відверто розповіла про сім'ю і сина.