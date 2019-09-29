Фаворитка Танцев со звездами 2019 раскрыла секрет своей невероятной формы

Фаворитка шоу Танцы со звездами 2019 перед прямым эфиром 29 сентября поделилась секретом своей невероятной формы. Так, звезда сериала "Крепостная" в комментарии сайту 1 + 1 рассказала, на что она прежде всего обращает внимание, чтобы всегда оставаться стройной и привлекательной.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

По словам Мишиной, в первую очередь она уделяет большое значение правильному питанию. Правда, говорит актриса, в его профессии это достаточно сложно, особенно в напряженные съемочные дни.

Также Ксения посещает спортзал, хотя, признается, и не фанатеет от него.

"Видимо, пока справляется генетика, но и работать есть над чем", - отметила звезда.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Также Мишина рассказала, чем любит заниматься в свободное время. Собственно, по словам актрисы, больше всего она предпочитает "ничего не делать, когда есть такая возможность".

"Это настоящая панацея для уставшего организма Я всегда могу найти интересное занятие, и большое удовольствие получаю от работы и времени, проведенного с сыном", - с улыбкой сказала Мишина.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)