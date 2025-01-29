Фаворитка Нацотбора призналась, чем ее удивила Тина Кароль

Кондратенко удивило то, что известная артистка запомнила всех участников Нацотбора и каждому давала советы, что улучшить или изменить.

"Тина очень внимательная, она все помнит. Для меня было очень большим удивлением, когда мы пришли на ее сольный концерт, а она каждого спрашивала о песне, помнила все правки. Учитывая то, что у нее параллельно много концертов, много съемок. Но она все четко помнила. Она дала мне классные советы по поводу того, как доработать песню", - отметила певица.

Также она поделилась, какой была атмосфера во время прослушивания.

"Когда у нас было живое прослушивание, Тина создала максимально уютную атмосферу. И волнение потихоньку отходило. Она всех расслабляла, спрашивала, как дела. Тина очень заботливая и внимательная к участникам. Поэтому я рада, что у нас в этом году музыкальный продюсер именно она", - подчеркнула Маша Кондратенко.



Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кто такая Маша Кондратенко

Кондратенко - украинская певица, актриса и блогерша.

Будущая звезда родилась в 1999 году в Шостке, затем семья переехала в Харьков.

С детства была творческим человеком и занималась музыкой, родители всячески способствовали ее творческому развитию. Неоднократно участвовала в песенных конкурсах и фестивалях. Мать Светлана всегда ездила с Марией на разные мероприятия. Они посещали множество конкурсов, где в большинстве случаев занимали призовые места.

С детства изучала французский язык и впервые появилась на телевидении с песней Non, je ne regrette rien в 2012 году, когда участвовала в талант-шоу "Голос. Діти" на телеканале "1+1". Она выбрала команду Олега Скрипки.

В начале 2020 года Кондратенко принимала участие в десятом сезоне талант-шоу "Голос країни".

Всеукраинскую известность Маше Кондратенко принес трек "Ванька-встанька", клип на который за последний год собрал 30 млн просмотров на Youtube и стал хитом на украинских радио.



Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)