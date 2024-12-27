Фаворитка "Холостяка" заинтриговала перед финалом шоу: "Начало одной истории и окончание другой"

Уже сегодня зрители увидят финал "Холостяка-13" с ветераном войны Алекандром Тереном . Одна из фавориток, переводчица с немецкого и волонтер Инна Белень, поделилась своими мыслями и заинтриговала подписчиков.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новый пост в Instagram .

"Сейчас я не в ресурсе. Есть дни, когда ты просто не способен переваривать информацию. Это не мотивационный пост о том, как быть сильным или успешным", - отметила в публикации девушка.

"Говорят, что выход на новый уровень жизни начинается с дна этого уровня. И сейчас я, наверное, именно там - на дне нового уровня. Это состояние, когда тяжело находить силы, тяжело держать себя в тонусе, трудно читать обесценение того, во что ты вкладываешь себя, свои эмоции и свой труд", - написала волонтер.

Также она написала, что финал "Холостяка" - это "начало одной истории и окончание другой".

"Начало одной истории и окончание другой. Итог прожитых на проекте эмоций, чувств, ситуаций, действий", - загадочно отметила Белень.

Также девушка написала, что она очень устала и хочет дать себе время отдохнуть и пережить все накопившиеся эмоции.

Финалистка "Холостяка" (фото: instagram.com/innka_belen)

Что известно про фаворитку "Холостяка"

Инне 28 лет, девушка родом из Харькова.

Она окончила Харьковский политехнический институт по специальности филология. С 20-летнего возраста училась и работала за рубежом, занимала должность руководительницы ресторана, занималась инвестициями.

После начала полномасштабной войны вернулась в Украину и начала волонтерить.

Занималась перегоном автомобилей из Европы в Украину для ВСУ, передавала рации, тепловизоры и генераторы для защитников. Также проходила подготовку в специальном подразделении ГУР МО Украины "Кракен".

Отметим, что Инна появилась лишь во втором выпуске "Холостяка", пропустив первую вечеринку, так как передавала машину на передовую. Терен оценил этот поступок девушки.

Отношения Инны и Александра стремительно развивались на проекте. В уже в третьем выпуске Александр и Инна во время личного общения поцеловались. В следующих эпизодах молодые люди не скрывали, что между ними есть симпатия или что-то больше.

К слову, арт-терапевт Вероника Дорошко, которая покинула проект, назвала Инну Белень именно той девушкой, которая больше всего подходит Терену.

Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)