Ради потрясающего полярного сияния пилот развернул самолет на 360 градусов: вот как оно выглядит

Для этого рейс из Исландии в Великобританию совершил 360-градусный разворот над Северным морем, обеспечив для пассажиров с обеих сторон борта лучший обзор красивой авроры.

А чтобы стало еще виднее, пилот приглушил освещение.

Пассажиры также сняли это потрясающее северное сияние на камеры, после чего поделились снимками в соцсети.

Вот такое северное сияние наблюдали пассажиры благодаря маневру пилота (фото: twitter.com/APTGroves)

Нужно сказать, что компания-перевозчик по достоинству оценила инициативу пилота.

"Мы рады, что капитан нашего рейса из Рейкьявика в Манчестер вчера вечером смог выполнить контролируемый маневр, чтобы позволить пассажирам увидеть с воздуха удивительную картину одной из величайших достопримечательностей природы - северного сияния", - сказал журналистам представитель EasyJet.

Какую петлю осуществил в воздухе над Северным морем пилот самолета, показали на ресурсе Flightradar24 в Twitter.

An @easyJet flight just made a 360 turn over the North Sea. The Northern Lights are very strong tonight as well, so the reason was probably to allow passengers on both sides of the aircraft to see the fantastic #AuroraBorealis

