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Ради потрясающего полярного сияния пилот развернул самолет на 360 градусов: вот как оно выглядит

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Вторник 28 февраля 2023 21:47
Ради потрясающего полярного сияния пилот развернул самолет на 360 градусов: вот как оно выглядит Коллаж РБК-Украина: пилот самолета развернул борт, чтобы показать пассажирам северное сияние
Автор: Владимир Костырин

Пилот самолета EasyJet, выполняя рейс из Рейкьявика в Манчестер, отклонился от маршрута и развернул лайнер EZY1806, чтобы пассажиры насладились потрясающим зрелищем - северным сиянием.

Об этом передает SkyNews.

Для этого рейс из Исландии в Великобританию совершил 360-градусный разворот над Северным морем, обеспечив для пассажиров с обеих сторон борта лучший обзор красивой авроры.

А чтобы стало еще виднее, пилот приглушил освещение.

Пассажиры также сняли это потрясающее северное сияние на камеры, после чего поделились снимками в соцсети.

Ради потрясающего полярного сияния пилот развернул самолет на 360 градусов: вот как оно выглядитРади потрясающего полярного сияния пилот развернул самолет на 360 градусов: вот как оно выглядит

Вот такое северное сияние наблюдали пассажиры благодаря маневру пилота (фото: twitter.com/APTGroves)

Нужно сказать, что компания-перевозчик по достоинству оценила инициативу пилота.

"Мы рады, что капитан нашего рейса из Рейкьявика в Манчестер вчера вечером смог выполнить контролируемый маневр, чтобы позволить пассажирам увидеть с воздуха удивительную картину одной из величайших достопримечательностей природы - северного сияния", - сказал журналистам представитель EasyJet.

Какую петлю осуществил в воздухе над Северным морем пилот самолета, показали на ресурсе Flightradar24 в Twitter.

Добавим, что после рейса с его дополнительным маневром пассажиры принялись писать в соцсетях слова благодарности капитану рейса, делясь впечатлениями от увиденного северного сияния.

Ради потрясающего полярного сияния пилот развернул самолет на 360 градусов: вот как оно выглядит

Аврора над Северным морем (фото: twitter.com/APTGroves)

Стоит отметить, что аналогичный маневр ранее проделал и пилот рейса Finnair.

Предлагаем вам также посмотреть, как выглядело полярное сияние в Украине, которое запечатлел метеоаматор и фотограф из Волынской области.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе украинцы наблюдали редкое астрономическое явление - "парад планет" из-за тройного сближения Венеры, молодой Луны и Юпитера.

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