Фаны Дженнифер Лопес обеспокоены одной деталью на ее новых фото: связана она с Беном Аффлеком

14 февраля прошлого года, в свой первый День святого Валентина в качестве мужа и жены, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек набили парные тату. Похоже, после развода с актером певица решила избавиться от всего, что напоминает ей бывшего, и татуировки в том числе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Прошлой зимой супруги сделали парные татуировки в знак своей любви. Лопес выбрала символ бесконечности с их именами и стрелой Амура, а Аффлек остановился на изображении двух пересекающихся стрел, соединенных между собой, с первыми буквами их имен между ними.

Впрочем, символы любви украшали тела знаменитостей недолго, по крайней мере, Джей Ло.

Внимательные поклонники, рассматривая ее фотографии с недавнего выхода в свет, заметили исчезновение той самой татуировки.

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Более того, на левом ребре звезды не осталось ни следа чернил, ни даже покраснения, хотя процесс удаления краски обычно довольно сложный.

Даже если певица скрыла рисунок под тональным кремом, становится очевидным, что она стремится избавиться от любых напоминаний о своем бывшем муже.

"Символический жест", "Хочет вычеркнуть все воспоминания“, "Видимо, Бен ее сильно обидел", "У нее до сих пор к нему чувства“, - пишут пользователи сети.

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Напомним, Дженнифер подала на развод с мужем в символическую дату - в день их второй годовщины свадьбы.

По словам ее друзей, таким образом она хотела вызвать эмоциональную реакцию у бывшего мужа. Однако Бен Аффлек недолго переживал после расставания, и вскоре в его окружении стали говорить о его романе с 36-летней представительницей семьи Кеннеди.