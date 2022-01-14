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Ці продукти не можна купувати в супермаркеті: багатьох здивує список

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П'ятниця 14 січня 2022 10:44
Ці продукти не можна купувати в супермаркеті: багатьох здивує список Фото: які продукти не можна купувати в магазині (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Багато зі звичних для нас продуктів не можна купувати в магазині. Справа в тому, що вживання деяких з них може привести до атеросклерозу.

Про це повідомила нутриціолог Анна Дробишева, пише РІА Новости.

Що ж не можна купувати в магазинах. Перше місце займає пастеризоване молоко.

"Пастеризація видозмінює молочний білок, наш організм не впізнає його і атакує як ворога. Саме через пастеризацію у 75% населення непереносимість лактози. Рафіновані й дезодоровані масла. Такі масла є найсильнішим канцерогеном. За своєю молекулярною структурою нагадують пластик. Вживання подібних продуктів призводить до атеросклерозу", - розповіла Нутриціолог.

На другому місці за шкідливістю опинилися йогурти з додаванням цукру. Це зовсім некорисний продукт.

Надмірне вживання такої "кисломолочки" може привести до ожиріння і діабету. Не купуйте ніколи й каші швидкого приготування, там повністю відсутня клітковина.

Куряче м'ясо зараз - це зовсім не про здорове харчування. Також забудьте про соки в пакетах, в них маса цукру і консервантів.

"Щоб куряче м'ясо було недорогим, виробники напихають курей гормонами і антибіотиками. Також куряче м'ясо - комфортне середовище для розмноження патогенних мікроорганізмів, здатних виживати навіть при заморожуванні. Пакетовані соки. Ні про які натуральні фрукти в подібних соках не може бути й мови. Це суміш барвників, цукру і консервантів", - резюмувала експерт.

Як ми раніше писали, нутриціолог назвала топ-8 розрекламованих продуктів, які не можна їсти.

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