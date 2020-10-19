Facebook заблокував автора книги про Стуса: люблю Україну!

Автора "Справа Василя Стуса" заблокували в Facebook (колаж: РБК-Україна)

Вахтанг Кіпіані був заблокований Facebook через підозрілу активність в мережі

19 жовтня в Дарницькому районному суді Києва було прийнято рішення про заборону розповсюдження книги "Справа Василя Стуса". Після винесення рішення суду весь перший тираж був розкуплений в лічені хвилини. Крім того, сам автор книги Вахтанг Кіпіані став справжньою суперзіркою. Через підозрілу активність на його сторінці Facebook на певний час заблокував його сторінку. Про це він розповів у своєму профілі в тій же мережі.

"157 телефонних дзвінків на день. На більшість не встиг зреагувати, вибачте. Чотири радіоефіру, плюс три телевізійних плюс з десяток коментарів для ЗМІ. Важко бути суперзвєздою, ага) P. S. Під вечір ще й Facebook заборонив писати коментарі та відповідати в месенджері, тому що йому здається, що я продукую спам. Дякую всім, хто підтримує. Обіймаю. Люблю Україну", - написав Кіпіані.

Реакція на заборону книги

Відразу після рішення суду активісти стали писати гнівні коментарі проти цензури в незалежній Україні. Також під судом зібралися мітингувальники на підтримку автора.

До кінця дня Кіпіані оприлюднив відео, на якому адвокати відреагували на рішення суду.

"Адвокати видавництва Vivat Сергій Глотов та Юрій Артюх, а також мій представник у суді В'ячеслав Якубенко (до речі, хочу подякувати за надану правову допомогу Харківській правозахисній групі (ХПГ) та персонально Євгенію Захарову) спрямували свою оцінку сьогоднішнього рішення судді Дарницького суду Заставенко", - написав він у підписі до відео.

Що сталося з книгами?

Після того як суддя Дарницького суду у Києві прийняла рішення про те, що поширення книги "Справа Василя Стуса" заборонено, книги розкупили за кілька хвилин. У видавництві вже анонсували, що буде випущений новий тираж книги до вступу в силу рішення суду.

Попит на книгу помітно зріс у зв'язку з соціальним резонансом після позову Віктора Медведчука і рішення про заборону на поширення книги її автором, Вахтангом Кіпіані, і безпосередньо самим видавництвом. В результаті перший тираж 20 тисяч примірників був повністю проданий. Зараз перекупники спекулюють на скандальній книзі. На сайтах оголошень книгу пропонують по 1500 гривень за одиницю, в той час, як на сайті видавництва можна зробити передзамовлення за 260 гривень.

Скільки примірників буде випущено і коли вони надійдуть у продаж – поки не відомо.

Нагадаємо, що раніше ми публікували 5 пісень на слова Василя Стуса. Послухайте, поки їх теж не заборонили!

Раніше ми писали, що суддю по справі Медведчука і книзі про Василя Стуса спіймали на любові до "ДНР".