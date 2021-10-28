Facebook змінює назву на Meta: що зміниться для українців

При цьому важливо зазначити, що ребрендинг компанії не відіб'ється на назві соцмережі Facebook та інших продуктів.

Так, акаунти у користувачів мережі повинні залишитися колишніми, від людей не буде потрібно ніяких додаткових маніпуляцій і оновлень сторінок.

Нагадаємо, що корпорація є також власницею й інших месенджерів і соціальних мереж: WhatsApp, Instagram, Oculus та інших активів.

Компанія Facebook володіє месенджерами і соцмережами (фото: скрін about.facebook.com/meta)

Meta створюватиме власні продукти віртуальної та доповненої реальності, а також розумні окуляри, і стане "

у планах розробників Facebook дозволити людям "у новому віртуальному світі" спілкуватися у вигляді аватарів, а весь контент з реального світу дивитися у вигляді голограм. Додамо, що раніше Цукерберг заявляв про намір таким метавсесвітом змінити уявлення про "класичний" інтернет, стати йому альтернативою.

Компанія Facebook стає Meta і буде створювати продукти віртуальної та розширеної реальності (credit: preview / facebook.com/meta)

Вже зараз з'явився сайт meta.com - він буде перенаправляти користувачів на сторінку привітання на Facebook, із зазначенням про зміни в компанії.

Фото: скрін about.facebook.com/meta

Як видно на скрині, змінюється і логотип компанії: замість синьої букви F він тепер буде являти собою знак нескінченності, теж синього кольору, але злегка викривленої форми.

Як відомо, в Україні давно існує "однойменний" пошуковик meta.ua. Українські користувачі мережі вже висловлюють припущення, що на цьому порталі "фейсбушні" зміни призведуть до збільшення переглядів, або він "продасться Цукербергу"... Втім, серйозних і глобальних змін для користувачів Facebook не очікується - ребрендинг стосується тільки компанії-власниці.

Додамо, що в онлайн-магазинах App Store і Google Play 28 жовтня доступна нова версія програми. Правда з нововведень - тільки "усунення деяких багів", що, як стверджують розробники, "сприятиме більш швидкій роботі додатку".