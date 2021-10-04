Facebook і Instagram не працюють: в соцмережах і онлайн-сервісах стався глобальний збій

У понеділок, 4 жовтня, українські користувачі зіткнулися з проблемою, яка пов'язана з роботою популярних соцмереж і онлайн-сервісів. Виявилося, що стався глобальний збій, який торкнувся не тільки Україну, а й США, Європу та інші країни.

Сотні тисяч людей повідомили про проблеми з додатками соціальних мереж на сайті DownDetector .

Сайти Facebook і Instagram на копьютерах не відкриваються, а в мобільних додатках не оновлюються стрічки, і користувачі не можуть відправити повідомлення.

Повідомлення в WhatsApp також не доходять до одержувачів, а відправлені тексти відображаються зі значком годин поруч з ними, що вказує на те, що вони не були відправлені.

"Ми знаємо, що деякі люди мають проблеми з доступом до наших додатків та продуктів. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше повернути все в норму, і приносимо вибачення за будь-які незручності", - заявив керівник відділу комунікацій Facebook Енді Стоун в Twitter.

Facebook поки не повідомляє, що може бути причиною проблеми, або, коли ці сайти, в тому числі Messenger і WhatsApp, знову працюватимуть.

Відомо, що проблеми відчувають також користувачі віртуальної реальності Oculus. Вони не можуть завантажувати ігри, які вони вже встановили.

Також користувачі Netflix скаржаться на проблеми із завантаженням відео. Безліч користувачів ігрової платформи Steam повідомляють, що вони не можуть підключиться до сервера. Ті ж проблеми відчувають і користувачі PlayStation Network.

Що стало причиною збою

Журналіст Independent Брайан Кребс заявив, що записи DNS, які повідомляють системам, як знайти Facebook.com або Instagram.com були видалені сьогодні вранці з таблиць глобальної маршрутизації.

Реакція мережі

У Twitter почали постити меми і кажуть, що тепер він знову став популярною соцмережею.

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