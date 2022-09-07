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Що робити, якщо випадково випрали електронний ключ від автомобіля: детальне пояснення

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Середа 07 вересня 2022 19:03
Що робити, якщо випадково випрали електронний ключ від автомобіля: детальне пояснення Що робити, якщо випрали ключ від авто (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Частенько автолюбителі забувають ключі від своєї машини в кишенях одягу, який потім потрапляє в пральну машинку. Мало хто знає, чим може обернутися подібне прання для електронних ключів-брелоків запалювання.

Чи можна в результаті врятувати ключ - читайте нижче.

Зокрема, електронний ключ від авто можна використовувати в сніг, а також дощ, впускати з необережності в калюжі. Проте опускати пристрій надовго повністю в воду небажано. Він може не пережити довгого прання. При цьому можливі пошкодження мікросхем ключа.

У разі потрапляння чіпованого ключа в воду, пристрій не моментально вийде з ладу. Певний час корпус ключа буде чинити опір проникненню води. Якщо автовласник оперативно витягне брелок, тоді йому вдасться його врятувати.

Спочатку потрібно розібрати автомобільний ключ, відкрити кришечку, а також видалити акумулятор. Далі слід максимально акуратно здійснити обробку поверхні плати за допомогою спирту. Завдяки цьому можна буде уникнути окислення олов'яних і мідних з'єднань, тому що спирт сприяє виштовхуванню води.

Також слід добре висушити автомобільний ключ. В цьому випадку можна скористатися звичайним феном.

Зробивши всі ці операції, з'являється непоганий шанс отримати не тільки надзвичайно чистий, але і ключ, що працює.

Однак, якщо після усіх маніпуляцій ключ не запрацював, то необхідно буде шукати або робити другий екземпляр.

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