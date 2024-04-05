"Эйджизм снова в тренде?". Украинской дизайнеру отказали в вакансии, потому что она "старая"

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По словам дизайнера, недавно она отозвалась на вакансию в стартап в сфере мобильных игр и приложений на Android.

После этого женщина получила отказ от генерального директора-основателя компании и краткое сообщение причины отказа: "старая".

Украинку не взяли на работу из-за возраста (фото: linkedin.com/posts/irina-voropaieva)

"Кто "старая" я не сразу поняла: я, вакансия... может ли эйджизм снова в тренде? В ответ я спросила "а как понимать такое сообщение?", - поделилась она.

Мужчина ничего не ответил, а только убрал слово "старая".

Украинку не взяли на работу из-за возраста (фото: linkedin.com/posts/irina-voropaieva)

"Решение проблемы достаточно интересно, правда? что такие действия приводят к негативным последствиям", - добавила Ирина.

Также украинка призвала делать репост, чтобы "больше людей знало о таких позорных поступках и компаниях".

Ирина Воропаева (фото: instagram.com/irina.voropaieva)