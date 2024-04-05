UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ейджизм знову в тренді?". Українській дизайнерці відмовили у вакансії, бо вона "стара"

Українку не взяли на роботу через вік (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

28-річна українська дизайнерка поскаржилася на те, що роботодавець відмовив їй у вакансії на підставі того, що вона "стара".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на користувача Ірину Воропаєву в LinkedIn.

Деталі

Зі слів дизайнерки, нещодавно вона відгукнулась на вакансію в стартап в сфері мобільних ігор та додатків на Android.

Після цього жінка отримала відмову від генерального директора-засновника компанії і коротке повідомлення причини відмови: "старая".

Українку не взяли на роботу через вік (фото: linkedin.com/posts/irina-voropaieva)

"Хто "старая" я не відразу зрозуміла: я, вакансія... чи може ейджизм знову в тренді? У відповідь я запитала "а як розуміти таке повідомлення?", - поділилася вона.

Чоловік нічого не відповів, а лише прибрав слово "старая".

Українку не взяли на роботу через вік (фото: linkedin.com/posts/irina-voropaieva)

"Рішення проблеми достатньо цікаве, правда? Я вважаю, що таких "героїв" потрібно знати в обличчя, щоб інші колеги, обходили стороною такого горе-СЕО і компанію. А також, щоб такі персони розуміли, що за певні дії треба нести відповідальність і що такі дії призводять до негативних наслідків", - додала Ірина.

Також українка закликала робити репост, щоб "більше людей знало про такі ганебні вчинки і компанії".

Ірина Воропаєва (фото: instagram.com/irina.voropaieva)

Читайте РБК-Україна в Google News
Робота в КиєвіДизайнери