"Ейджизм знову в тренді?". Українській дизайнерці відмовили у вакансії, бо вона "стара"

Деталі

Зі слів дизайнерки, нещодавно вона відгукнулась на вакансію в стартап в сфері мобільних ігор та додатків на Android.

Після цього жінка отримала відмову від генерального директора-засновника компанії і коротке повідомлення причини відмови: "старая".

Українку не взяли на роботу через вік (фото: linkedin.com/posts/irina-voropaieva)

"Хто "старая" я не відразу зрозуміла: я, вакансія... чи може ейджизм знову в тренді? У відповідь я запитала "а як розуміти таке повідомлення?", - поділилася вона.

Чоловік нічого не відповів, а лише прибрав слово "старая".

Українку не взяли на роботу через вік (фото: linkedin.com/posts/irina-voropaieva)

"Рішення проблеми достатньо цікаве, правда? Я вважаю, що таких "героїв" потрібно знати в обличчя, щоб інші колеги, обходили стороною такого горе-СЕО і компанію. А також, щоб такі персони розуміли, що за певні дії треба нести відповідальність і що такі дії призводять до негативних наслідків", - додала Ірина.

Також українка закликала робити репост, щоб "більше людей знало про такі ганебні вчинки і компанії".

Ірина Воропаєва (фото: instagram.com/irina.voropaieva)