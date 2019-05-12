ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Ізраїлі стартувало "Євробачення-2019"

Новини » Суспільство    12.05.2019 - 21:43
В Ізраїлі стартувало "Євробачення-2019"
Ілюстративне фото (twitter.com/db8_gr)

Конурс триватиме до 18 травня

В Ізраїлі в місті Тель-Авів стартував 64-й пісенний конкурс "Євробачення", який триватиме до 18 травня 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Євробачення-2019" в Youtube.

У конкурсі повинна взяти участь 41 країна. Україна в цьому році не бере участь.

Два півфінали "Євробачення-2019" пройдуть у Виставковому центрі Тель-Авіва 14 і 16 травня, а фінал має відбутися 18 травня.

Нагадаємо, що букмекери назвали головних претендентів на перемогу в "Євробаченні 2019". Повідомляється, що конкурс можуть виграти представники Нідерландів, Росії, Італії, Швеції чи Азербайджану.

Організатори "Євробачення" відреагували на обстріл Ізраїля Ізраїль призупинив продаж квитків на Євробачення
Новини України Євробачення
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся