В Ізраїлі стартувало "Євробачення-2019"

Ілюстративне фото (twitter.com/db8_gr)

Конурс триватиме до 18 травня

В Ізраїлі в місті Тель-Авів стартував 64-й пісенний конкурс "Євробачення", який триватиме до 18 травня 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Євробачення-2019" в Youtube.

У конкурсі повинна взяти участь 41 країна. Україна в цьому році не бере участь.

Два півфінали "Євробачення-2019" пройдуть у Виставковому центрі Тель-Авіва 14 і 16 травня, а фінал має відбутися 18 травня.

Нагадаємо, що букмекери назвали головних претендентів на перемогу в "Євробаченні 2019". Повідомляється, що конкурс можуть виграти представники Нідерландів, Росії, Італії, Швеції чи Азербайджану.