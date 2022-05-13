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Євробачення 2022: де дивитися виступ України, і коли оголосять переможця

Фото:  KALUSH Orchestra на Євробаченні 2022 (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

14 травня 2022 року в італійському Турині стартує грандфінал Євробачення, де українській пісні Stefania гурту KALUSH Orchestra дають безпрецедентні шанси на перемогу.

Де і коли дивитися фінал, і коли оголосять результати, всі країни учасники - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Коли дивитися Євробачення і де

Фінал стартує о 22:00 і триватиме близько чотирьох годин. KALUSH Orchestra виступатимуть під номером 12 серед 25-ти конкурсантів.

Нижче порядок виступу країн-учасниць:

Фото: instagram.com/eurovision

Судячи з досвіду минулих років, результати будуть оголошені близько 2:00 15 травня за київським часом.

Фінал конкурсу транслюватимуть на каналі UA: Культура.

Трансляцію Євробачення також можна подивитися на офіційному YouTube Євробачення, на YouTube-каналі Євробачення Україна, на діджитал-платформах Суспільне.

Шанси українців напередодні фіналу зросли ще більше

Станом на 13 травня KALUSH Orchestra дають безпрецедентні шанси на успіх - 58% на офіційному сайті.

Скріншот

Як проголосувати

Свої повідомлення з номером учасника, за якого ви хочете голосувати, потрібно буде відправляти на номер 7576. Вартість одного повідомлення - 5,31 грн. Обмеження - 20 голосів з одного номера.

І пам'ятайте: з українських мобільних номерів за Україну голосувати не можна.

Дивіться ще раз виступ українського гурту у першому півфіналі Євробачення.

Раніше ми писали, що Джамала виставила на аукціон свою сукню, в якій відкривала Євробачення 2016.

Також ми писали, що KALUSH Orchestra "підірвали" Євробачення 2022.

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Євробачення