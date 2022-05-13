Євробачення 2022: де дивитися виступ України, і коли оголосять переможця

14 травня 2022 року в італійському Турині стартує грандфінал Євробачення, де українській пісні Stefania гурту KALUSH Orchestra дають безпрецедентні шанси на перемогу.
Де і коли дивитися фінал, і коли оголосять результати, всі країни учасники - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Фінал стартує о 22:00 і триватиме близько чотирьох годин. KALUSH Orchestra виступатимуть під номером 12 серед 25-ти конкурсантів.
Нижче порядок виступу країн-учасниць:
Фото: instagram.com/eurovision
Судячи з досвіду минулих років, результати будуть оголошені близько 2:00 15 травня за київським часом.
Фінал конкурсу транслюватимуть на каналі UA: Культура.
Трансляцію Євробачення також можна подивитися на офіційному YouTube Євробачення, на YouTube-каналі Євробачення Україна, на діджитал-платформах Суспільне.
Станом на 13 травня KALUSH Orchestra дають безпрецедентні шанси на успіх - 58% на офіційному сайті.
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Свої повідомлення з номером учасника, за якого ви хочете голосувати, потрібно буде відправляти на номер 7576. Вартість одного повідомлення - 5,31 грн. Обмеження - 20 голосів з одного номера.
І пам'ятайте: з українських мобільних номерів за Україну голосувати не можна.
Дивіться ще раз виступ українського гурту у першому півфіналі Євробачення.
Раніше ми писали, що Джамала виставила на аукціон свою сукню, в якій відкривала Євробачення 2016.
Також ми писали, що KALUSH Orchestra "підірвали" Євробачення 2022.