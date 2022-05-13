Евровидение 2022: где смотреть выступление Украины, и когда объявят победителя

Когда смотреть Евровидение и где

Финал стартует в 22:00 и продлится около четырех часов. KALUSH Orchestra будут выступать под номером 12 среди 25-ти конкурсантов.

Ниже порядок выступления стран-участниц:

Фото: instagram.com/eurovision

Судя по опыту прошлых лет, результаты будут объявлены около 2:00 15 мая по киевскому времени.

Финал конкурса будут транслировать на канале UA: Культура.

Трансляцию Евровидения также можно посмотреть на официальном YouTube Евровидение на YouTube-канале Евровидение Украина, на диджитал-платформах Суспільне.

Шансы украинцев накануне финала выросли еще больше

По состоянию на 13 мая KALUSH Orchestra дают беспрецедентные шансы на успех - 58% на официальном сайте.

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Как проголосовать

Свои сообщения с номером участника, за которого вы хотите проголосовать, нужно будет отправлять на номер 7576. Стоимость одного сообщения - 5,31 грн. Ограничение - 20 голосов с одного номера.

И помните: с украинских мобильных номеров за Украину голосовать нельзя.

Смотрите еще раз выступление украинской группы в первом полуфинале Евровидения.