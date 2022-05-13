Евровидение 2022: где смотреть выступление Украины, и когда объявят победителя

14 мая 2022 года в итальянском Турине стартует грандфинал Евровидения, где украинской песне Stefania группы KALUSH Orchestra дают беспрецедентные шансы на победу.
Где и когда смотреть финал, и когда объявят результаты, все страны участники - читайте ниже в нашем материале Styler.
Финал стартует в 22:00 и продлится около четырех часов. KALUSH Orchestra будут выступать под номером 12 среди 25-ти конкурсантов.
Ниже порядок выступления стран-участниц:
Фото: instagram.com/eurovision
Судя по опыту прошлых лет, результаты будут объявлены около 2:00 15 мая по киевскому времени.
Финал конкурса будут транслировать на канале UA: Культура.
Трансляцию Евровидения также можно посмотреть на официальном YouTube Евровидение на YouTube-канале Евровидение Украина, на диджитал-платформах Суспільне.
По состоянию на 13 мая KALUSH Orchestra дают беспрецедентные шансы на успех - 58% на официальном сайте.
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Свои сообщения с номером участника, за которого вы хотите проголосовать, нужно будет отправлять на номер 7576. Стоимость одного сообщения - 5,31 грн. Ограничение - 20 голосов с одного номера.
И помните: с украинских мобильных номеров за Украину голосовать нельзя.
Смотрите еще раз выступление украинской группы в первом полуфинале Евровидения.
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