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Євробачення 2021: Україна впевнено наближається до лідерів

Новость на русском → Роттердам, Вівторок 11 травня 2021 11:22
Євробачення 2021: Україна впевнено наближається до лідерів Колаж РБК-Україна: Go_A наблизилися до лідерів у прогнозі букмекерів на Євробачення 2021
Автор: Світлана Мащенко

Євробачення 2021 скоро стартує в Роттердамі, а поки що учасники показують свої номери на репетиціях. Після того як українці Go_A днями представили свою пісню" Шум " (Shum) на "прогоні", вони різко злетіли в рейтингу букмекерів. А сьогодні, 11 травня, наблизилися до лідерів ще на один щабель.

Про це повідомляє ресурс eurovisionworld.

Хто лідирує в прогнозі букмекерів, і де тепер Україна

Вчора Go_A замикали десятку, а сьогодні вони піднялися на дев'яту позицію, витіснивши представників Швеції.

Перше місце впевнено займає француженка Barbara Pravi з піснею Voilà, на другій позиції - співачка з Мальти Destiny (Je Me Casse), а на третій - Gjon's Tears (Tout l’Univers).

Євробачення 2021: Україна впевнено наближається до лідерів

Фото: Євробачення 2021, рейтинг букмекерів (eurovisionworld.com)

Яким буде номер українців на сцені Ahoy Arena в Роттердамі

Солістка Катерина Павленко буде "запалювати" в яскравому образі. На ній під час репетиції був чорний шкіряний топ і довга спідниця з легкої тканини такого ж кольору. Яскраво-зелена пухнаста шуба підкреслює образ українки.

"Шуміти" вокалістка Go_A буде в компанії п'ятьох хлопців - музикантів і підтанцьовки.

Відео: репетиція Go_A на Євробаченні 2021 (Eurovision Song Contest)

Євробачення 2021 проходитиме в нідерландському місті Роттердам з 18 по 22 травня. Учасники представлять свої пісні на грандіозній сцені Ahoy Arena.

Відзначимо, що після першої репетиції на сцені в Роттердамі українці впевнено увірвалися в десятку лідерів за прогнозами букмекерів.

А ось росіянку Manizha розкритикували за безглуздий номер, який вона показала під час першої репетиції.

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