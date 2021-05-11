Євробачення 2021: Україна впевнено наближається до лідерів
Євробачення 2021 скоро стартує в Роттердамі, а поки що учасники показують свої номери на репетиціях. Після того як українці Go_A днями представили свою пісню" Шум " (Shum) на "прогоні", вони різко злетіли в рейтингу букмекерів. А сьогодні, 11 травня, наблизилися до лідерів ще на один щабель.
Про це повідомляє ресурс eurovisionworld.
Хто лідирує в прогнозі букмекерів, і де тепер Україна
Вчора Go_A замикали десятку, а сьогодні вони піднялися на дев'яту позицію, витіснивши представників Швеції.
Перше місце впевнено займає француженка Barbara Pravi з піснею Voilà, на другій позиції - співачка з Мальти Destiny (Je Me Casse), а на третій - Gjon's Tears (Tout l’Univers).
Фото: Євробачення 2021, рейтинг букмекерів (eurovisionworld.com)
Яким буде номер українців на сцені Ahoy Arena в Роттердамі
Солістка Катерина Павленко буде "запалювати" в яскравому образі. На ній під час репетиції був чорний шкіряний топ і довга спідниця з легкої тканини такого ж кольору. Яскраво-зелена пухнаста шуба підкреслює образ українки.
"Шуміти" вокалістка Go_A буде в компанії п'ятьох хлопців - музикантів і підтанцьовки.
Відео: репетиція Go_A на Євробаченні 2021 (Eurovision Song Contest)
Євробачення 2021 проходитиме в нідерландському місті Роттердам з 18 по 22 травня. Учасники представлять свої пісні на грандіозній сцені Ahoy Arena.
Відзначимо, що після першої репетиції на сцені в Роттердамі українці впевнено увірвалися в десятку лідерів за прогнозами букмекерів.
А ось росіянку Manizha розкритикували за безглуздий номер, який вона показала під час першої репетиції.