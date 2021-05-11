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Евровидение 2021: Украина уверенно приближается к лидерам

Новина українською → Роттердам, Вторник 11 мая 2021 11:22
Евровидение 2021: Украина уверенно приближается к лидерам Коллаж РБК-Украина: Go_A приблизились к лидерам в прогнозе букмекеров на Евровидение 2021
Автор: Светлана Мащенко

Евровидение 2021 скоро стартует в Роттердаме, а пока что участники показывают свои номера на репетициях. После того как украинцы Go_A на днях представили свою песню "Шум" (Shum) на "прогоне", они резко взлетели в рейтинге букмекеров. А сегодня, 11 мая, приблизились к лидерам еще на одну ступень.

Об этом сообщает ресурс eurovisionworld.

Кто лидирует в прогнозе букмекеров, и где теперь Украина

Вчера Go_A замыкали десятку, а сегодня они поднялись на девятую позицию, вытеснив представителей Швеции.

Первое место уверенно занимает француженка Barbara Pravi с песней Voilà, на второй позиции - певица из Мальты Destiny (Je Me Casse), а на третьей - Gjon's Tears (Tout l’Univers).

Евровидение 2021: Украина уверенно приближается к лидерам

Фото: Евровидение 2021, рейтинг букмекеров (eurovisionworld.com)

Каким будет номер украинцев на сцене Ahoy Arena в Роттердаме

Солистка Екатерина Павленко будет "зажигать" в ярком образе. На ней во время репетиции был черный кожаный топ и длинная юбка из легкой ткани такого же цвета. Ярко-зеленая пушистая шуба подчеркивает образ украинки.

"Шуметь" вокалистка Go_A будет в компании пятерых парней - музыкантов и подтанцовки.

Видео: Репетиция Go_A на Евровидении 2021 (Eurovision Song Contest)

Евровидение 2021 будет проходить в нидерландском городе Роттердам с 18 по 22 мая. Участники представят свои песни на грандиозной сцене Ahoy Arena.

Отметим, что после первой репетиции на сцене в Роттердаме украинцы уверенно ворвались в десятку лидеров по прогнозам букмекеров.

А вот россиянку Manizha раскритиковали за нелепый номер, который она показала во время первой репетиции.

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