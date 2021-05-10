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Євробачення 2021: Україна злетіла в рейтингу букмекерів після першого виходу на сцену

Новость на русском → Нідерланди, Понеділок 10 травня 2021 14:31
Євробачення 2021: Україна злетіла в рейтингу букмекерів після першого виходу на сцену Фото: Україна злетіла в рейтингу букмекерів на Євробаченні 2021 (facebook.com/EurovisionSongContest)
Автор: Анна Шиканова

Група Go_A, яка представлятиме Україну на Євробаченні 2021, провела першу репетицію на сцені в Роттердамі. Перший виступ українського колективу так вразив іноземну публіку, що в рейтингу букмекерів Go_A злетіли відразу в першу десятку.

Про це повідомляється на порталі Eurovisionworld.com.

Колектив Go_A представлятиме Україну на Євробаченні 2021 з композицією Shum українською мовою. У неділю українські музиканти провели першу репетицію на сцені Rotterdam Ahoy.

Перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу стартує вже 18 травня. Go_A виконали свою пісню на репетиції та показали запальний номер, який відразу ж завоював популярність серед глядачів. Відео в YouTube почало швидко отримувати перегляди та позитивні відгуки.

Солістка колективу Катерина Павленко виступила в чорному вбранні - в шкіряному топі та напівпрозорій спідниці. Свій образ вона підкреслила яскраво-зеленою пухнастою шубою. Крім музикантів, на сцену вийшли також два танцюристи – в чорно-білих костюмах і прозорих плащах.

Go_A - Shum - First Rehearsal - Ukraine - Eurovision 2021

Рейтинги після першої репетиції почали швидко змінюватися і на перше місце букмекерів потрапила Барбара Праві, яка представляє Францію.

На другому місці - представник Мальти, на третьому – Швейцарія. Україна замикає першу 10-ку.

Євробачення 2021: Україна злетіла в рейтингу букмекерів після першого виходу на сценуСкріншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Go_А показали, як проводять час у Роттердамі напередодні Євробачення 2021.

А також ми розповідали про те, що росіянку рознесли за номер для Євробачення 2021.

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