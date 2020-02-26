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Євробачення-2020: організатори розглядають запасні варіанти проведення конкурсу

Новини » В світі     26.02.2020 - 16:23
Євробачення-2020: організатори розглядають запасні варіанти проведення конкурсу
Ілюстративне фото (Уніан)

Організатори Євробачення стежать за ситуацією

Пісенний конкурс Євробачення-2020, який має відбутися в травні в нідерландському Роттердамі, можуть перенести в разі збільшення епідемії коронавіруса. Про це повідомив нідерландський вірусолог Аб Остерхау, передає RTL.

За його словами, незважаючи на те, що в країні на даний момент не зафіксували випадків коронавіруса, швидше за все Нідерландам також доведеться зіткнутися з захворюванням.

"Потрібно розглядати і таке, що конкурс може не відбутися. Проте все залежить від того, наскільки сильною буде епідемія коронавіруса безпосередньо перед Євробаченням. Але на даний момент все виглядає не дуже обнадійливо з-за різних місць, де вірус зараз з'являється", - сказав Остерхау.

При цьому в Європейській мовній спілці (EBU), який є організатором "Євробачення", повідомили, що стежать за ситуацією і у разі потреби будуть розглядати запасні варіанти проведення конкурсу.

"Ми дотримуємося рекомендацій Нідерландського національного інституту громадського здоров'я та навколишнього середовища. Якщо вони скажуть, що є конкретна загроза, то ми приймемо міри. Зараз занадто рано про це говорити", - повідомили в EBU.

Раніше РБК-Україна писало, що в разі погіршення ситуації з епідемією коронавіруса існує можливість скасування чемпіонату Європи з футболу-2020.

Також повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет не виключає можливість скасування Олімпіади в Токіо за коронавіруса в Японії. У організаторів є три місяці, щоб визначитися з безпекою Ігор.

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