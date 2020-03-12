Євробачення 2020: Little Big випустили пісню в цікавому стилі

Little Big випустили пісню для Євробачення 2020 (фото: facebook.com/littlebigbandofficial)

Little Big з Росії нарешті представили пісню для Євробачення 2020

Євробачення 2020 пройде за участю Росії - Little Big все ж випустили свою пісню для конкурсу. Композиція була представлена 12 березня в ефірі шоу "Вечірній Ургант" і отримала назву "Uno". Композиція вийшла відразу з кліпом.

Зазначимо, що пісня зроблена в абсолютно новому для Little Big форматі.

"Вона в цікавому стилі, досить новий формат для нас", - сказав лідер Little Big Ілля Прусікін.

Також музиканти зізналися, що не писали цю пісню спеціально для Євробачення 2020, а створили її ще в січні цього року, коли навіть не знали про свою участь у конкурсі, який відбудеться в Нідерландах з 12 по 16 травня.

"Ми її придумали на відпочинку, коли всі разом поїхали відпочивати і в один день вирішили пограти", - зазначив Прусікін.

Little Big представили пісню "Uno" для Євробачення 2020

Відомо також, що на Євробаченні 2020 Little Big будуть виступати "розширеним складом". Музиканти обіцяють і запустити челлендж під свою нову композицію, рухи в якому будуть "не такими, як у "Skibidi", а набагато простішими".

Нагадаємо, що недавно з'явилася інформація про те, що Росія може опинитися за бортом Євробачення 2020, так як останнім днем подачі заявок для участі було 9 березня. А на той момент Little Big не опублікували свій конкурсний трек. Але Європейський мовний союз зробив поблажку для російського представника.

Раніше ми писали про те, що українська група Go_A змінила пісню для Євробачення 2020.