Євросоюз для українців у цьому році буде закритий: які країни хочуть продовжити карантин

Деякі країни закриються від туристів до кінця року (Колаж РБК-Україна)

Деякі країни не готові відкривати кордони для туристів у 2020 році

Карантин в Україні та у всьому світі введено через пандемію коронавірусу, який занапастив життя вже 200 тисяч осіб. Станом на 27 квітня, кількість інфікованих у всьому світі перетнуло позначку в 3 мільйони осіб.

На першому місці залишається США, там кількість хворих наближається до 1 мільйону осіб. В Іспанії на цей момент COVID-19 був виявлений у 229 тисяч осіб, в Італії – майже 200 тисяч. На четвертому місці йде Франція – понад 160 тисяч інфікованих, на п'ятому – Німеччина, в якій зареєстровано понад 150 тисяч хворих.

Частина країн вже готова частково послабити карантин або навіть зняти більшість обмежень, оскільки скоро почнеться туристичний сезон. А частина країн готова обмежити в'їзд для туристів для кінця 2020 року. Про це йшлося на онлайн-конференції профільних міністрів країн Євросоюзу.

Як пише ТСН, головна мета цієї конференції – це домовиться про спільні правила і координацію, через те, що кожна країна в останні місяці самостійно приймала рішення про карантинні обмеження. На цей момент єдиного рішення у більшості країн немає.

Міністр туризму Італії заявив, що країна буде закрита для туристів до кінця року. А от Греція готова відкривати кордони як можна швидше, щоб відновити туризм і авіасполучення. Як варіант, пропонується ввести "паспорт здоров'я", який буде підтверджувати відсутність у людини коронавірусу. Цю ідею підтримує ще кілька країн, в тому числі й Болгарія, для якої туристичний сезон улітку дуже важливий.

Однак у ВООЗ вважають, що такі паспорти будуть неефективними, оскільки немає ніяких доказів того, що людина, яка перехворіла COVID-19, знову не заразиться.

"Зараз немає доказів того, що люди, які вилікувалися від COVID-19 та мають антитіла, захищені від повторного зараження", - заявили у ВООЗ.

У Німеччині також висловилися проти поспішного відкриття кордонів і швидкого відкриття кордонів, бо це може обернуться несприятливими наслідками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти висловилися про те, що чекає українців у 2020 році з міжнародним туризмом.