Європу накрив потужний ураган: поїзди не ходять, літаки не можуть приземлитися

Потужний шторм в Європі (Колаж РБК-Україна)

Країни Європи накрило страшним ураганом, вітер до 200 км/год

Потужний ураган накрив кілька країн Європи та через сильний вітер і дощ припинено транспортне сполучення. Рятувальники попереджають про шторм і зливи, які приніс з собою циклон "Денніс".

Штормовий вітер і сильні дощі накрили Німеччину, Данію, Норвегію, Фінляндію і Балтійські країни, а також Британію. У багатьох містах перестав ходити залізничний транспорт, літати літаки та скасовують спортивні заходи.

Сильний шторм в Європі

Так, на північному заході Європи є сильна загроза повеней. Британська метеорологічна служба попередила 250 населених пунктів в Англії, Шотландії та Уельсі про сильні розливи та штормовий вітер. У місті Понтипул з берегів вийшла річка Тафф, річка Ніт вже також знаходиться в катастрофічному стані.

Сильний шторм в Європі

Сотні авіарейсів скасовані й у мережі з'явилося відео авіалайнера, який не може здійснити посадку через сильний вітер. Рух поїздів у багатьох регіонах заблоковано і тисячі пасажирів не можуть відправитися на зимові канікули.

Сильний шторм в Європі

Як зазначають метеорологи, у Великобританії, Ірландії, Бельгії, Німеччини, Іспанії, Ісландії, Франції та Нідерландах швидкість вітру досягає 200 км/год.

Сильний вітер зносить все на своєму шляху – навіть великі кораблі не можуть рухатися, а біля міста Н'юкаслтон з дороги змило автомобіль з людьми та притиснуло до огорожі потужним потоком води.