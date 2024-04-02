Это нужно знать каждому. Украинцам рассказали, как надежно защитить свои мессенджеры и аккаунты

Как лучше всего защитить свои мессенджеры и информационные системы от киберпреступников, рассказала правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CERT-UA рассказывает, как именно можно защитить свою переписку и аккаунт.

Двухэтапная аутентификация

Согласно информации правительственной команды, в Украине была разработана инструкция по установлению двухэтапной аутентификации - 2FA - для некоторых мессенджеров и информационных систем, в частности:

Telegram

Signal

WhatsApp

Viber

Ukrnet (необходимо установить приложение-аутентификатор)

Google (необходимо установить приложение-аутентификатор)

Facebook (необходимо установить приложение-аутентификатор)

Пароль или USB-устройство

Вторым фактором защиты, по словам экспертов, может быть:

дополнительно придуманный пароль (PIN) - одноразовый код, генерируемый в соответствующем приложении (Google Authenticator, Microsoft Authenticator)

USB-устройство (аппаратный ключ, токен) типа Yubikey

"При этом использование одноразовых кодов в SMS в качестве основного средства 2FA не рекомендуется", - уточнили специалисты.

Для чего нужна такая защита

В CERT-UA объяснили, что в случае похищения (компрометации) логина и пароля третьим лицам будет сложнее получить доступ к аккаунту, ведь они не будут знать дополнительный пароль и/или не смогут сгенерировать одноразовый код.

"Вместо этого вы получите уведомление о попытке получения доступа к вашему аккаунту, который будет сигнализировать об утечке и необходимости изменения логина и пароля", - добавили в правительственной команде.

Отмечается, что так называемая "двухфакторка" является:

залогом сохранения конфиденциальности ваших данных

дополнительным барьером для мошенников, пытающихся похитить аккаунт или инициировать сбор средств от вашего имени

Поскольку часто публичные почтовые сервисы используются как основное "корпоративное" средство электронной переписки, в CERT-UA просят "руководителей и лиц, обеспечивающих выполнение обязанностей по киберзащите, проконтролировать осуществление соответствующих настроек".

Что произойдет, если вы потеряете телефон

Эксперты отмечают: если вы потеряете телефон с приложением-аутентификатором, это может привести к невозможности доступа к соответствующему аккаунту.

"В связи с этим, при настройке 2FA с использованием приложения - дополнительно генерируйте коды для восстановления доступа и/или указывайте альтернативный номер телефона или адрес электронной почты", - объяснили украинцам.

Защита мессенджеров и аккаунтов - инструкция

Настройка 2FA в Telegram (iOS)

2FA в Telegram для iOS (инфографика: cert.gov.ua)

Настройки 2FA в Telegram (Android)

2FA в Telegram для Android (инфографика: cert.gov.ua)

Настройки 2FA в Signal

2FA в Signal (инфографика: cert.gov.ua)

Настройки 2FA в WhatsApp (iOS)

2FA в WhatsApp для iOS (инфографика: cert.gov.ua)

Настройки 2FA в WhatsApp (Android)

2FA в WhatsApp для Android (инфографика: cert.gov.ua)

Настройка 2FA в Viber

2FA у Viber (инфографика: cert.gov.ua)

Настройка 2FA в Ukrnet

2FA в Ukrnet (инфографика: cert.gov.ua)

Установка и использование Google Authenticator

Google Authenticator (инфографика: cert.gov.ua)

Настройки 2FA в Google

2FA в Google (инфографика: cert.gov.ua)

Настройки 2FA в Facebook

2FA в Facebook (инфографика: cert.gov.ua)