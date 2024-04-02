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Это нужно знать каждому. Украинцам рассказали, как надежно защитить свои мессенджеры и аккаунты

Вторник 02 апреля 2024 17:58
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Это нужно знать каждому. Украинцам рассказали, как надежно защитить свои мессенджеры и аккаунты Защита аккаунта нужна каждому (фото: pixabay.com)
Автор: Ирина Костенко

Как лучше всего защитить свои мессенджеры и информационные системы от киберпреступников, рассказала правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CERT-UA рассказывает, как именно можно защитить свою переписку и аккаунт.

Двухэтапная аутентификация

Согласно информации правительственной команды, в Украине была разработана инструкция по установлению двухэтапной аутентификации - 2FA - для некоторых мессенджеров и информационных систем, в частности:

  • Telegram
  • Signal
  • WhatsApp
  • Viber
  • Ukrnet (необходимо установить приложение-аутентификатор)
  • Google (необходимо установить приложение-аутентификатор)
  • Facebook (необходимо установить приложение-аутентификатор)

Пароль или USB-устройство

Вторым фактором защиты, по словам экспертов, может быть:

  • дополнительно придуманный пароль (PIN) - одноразовый код, генерируемый в соответствующем приложении (Google Authenticator, Microsoft Authenticator)
  • USB-устройство (аппаратный ключ, токен) типа Yubikey

"При этом использование одноразовых кодов в SMS в качестве основного средства 2FA не рекомендуется", - уточнили специалисты.

Для чего нужна такая защита

В CERT-UA объяснили, что в случае похищения (компрометации) логина и пароля третьим лицам будет сложнее получить доступ к аккаунту, ведь они не будут знать дополнительный пароль и/или не смогут сгенерировать одноразовый код.

"Вместо этого вы получите уведомление о попытке получения доступа к вашему аккаунту, который будет сигнализировать об утечке и необходимости изменения логина и пароля", - добавили в правительственной команде.

Отмечается, что так называемая "двухфакторка" является:

  • залогом сохранения конфиденциальности ваших данных
  • дополнительным барьером для мошенников, пытающихся похитить аккаунт или инициировать сбор средств от вашего имени

Поскольку часто публичные почтовые сервисы используются как основное "корпоративное" средство электронной переписки, в CERT-UA просят "руководителей и лиц, обеспечивающих выполнение обязанностей по киберзащите, проконтролировать осуществление соответствующих настроек".

Что произойдет, если вы потеряете телефон

Эксперты отмечают: если вы потеряете телефон с приложением-аутентификатором, это может привести к невозможности доступа к соответствующему аккаунту.

"В связи с этим, при настройке 2FA с использованием приложения - дополнительно генерируйте коды для восстановления доступа и/или указывайте альтернативный номер телефона или адрес электронной почты", - объяснили украинцам.

Защита мессенджеров и аккаунтов - инструкция

Настройка 2FA в Telegram (iOS)

Это нужно знать каждому. Украинцам рассказали, как надежно защитить свои мессенджеры и аккаунты

2FA в Telegram для iOS (инфографика: cert.gov.ua)

Настройки 2FA в Telegram (Android)

Это нужно знать каждому. Украинцам рассказали, как надежно защитить свои мессенджеры и аккаунты

2FA в Telegram для Android (инфографика: cert.gov.ua)

Настройки 2FA в Signal

Это нужно знать каждому. Украинцам рассказали, как надежно защитить свои мессенджеры и аккаунты

2FA в Signal (инфографика: cert.gov.ua)

Настройки 2FA в WhatsApp (iOS)

Это нужно знать каждому. Украинцам рассказали, как надежно защитить свои мессенджеры и аккаунты

2FA в WhatsApp для iOS (инфографика: cert.gov.ua)

Настройки 2FA в WhatsApp (Android)

Это нужно знать каждому. Украинцам рассказали, как надежно защитить свои мессенджеры и аккаунты

2FA в WhatsApp для Android (инфографика: cert.gov.ua)

Настройка 2FA в Viber

Это нужно знать каждому. Украинцам рассказали, как надежно защитить свои мессенджеры и аккаунты

2FA у Viber (инфографика: cert.gov.ua)

Настройка 2FA в Ukrnet

Это нужно знать каждому. Украинцам рассказали, как надежно защитить свои мессенджеры и аккаунты

2FA в Ukrnet (инфографика: cert.gov.ua)

Установка и использование Google Authenticator

Это нужно знать каждому. Украинцам рассказали, как надежно защитить свои мессенджеры и аккаунты

Google Authenticator (инфографика: cert.gov.ua)

Настройки 2FA в Google

Это нужно знать каждому. Украинцам рассказали, как надежно защитить свои мессенджеры и аккаунты

Это нужно знать каждому. Украинцам рассказали, как надежно защитить свои мессенджеры и аккаунты

Это нужно знать каждому. Украинцам рассказали, как надежно защитить свои мессенджеры и аккаунты

2FA в Google (инфографика: cert.gov.ua)

Настройки 2FA в Facebook

Это нужно знать каждому. Украинцам рассказали, как надежно защитить свои мессенджеры и аккаунты

Это нужно знать каждому. Украинцам рассказали, как надежно защитить свои мессенджеры и аккаунты

Это нужно знать каждому. Украинцам рассказали, как надежно защитить свои мессенджеры и аккаунты

2FA в Facebook (инфографика: cert.gov.ua)

Напомним, ранее мы предлагали вам ознакомиться со списком враждебных ТikTok-каналов и других инструментов, распространяющих ложь и российскую пропаганду.

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