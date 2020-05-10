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Європейські перевізники відновлюють авіарейси в Україну: які напрямки і коли

STYLERЖиття    10.05.2020 - 07:37
Європейські перевізники відновлюють авіарейси в Україну: які напрямки і коли
Авіаперевізники відновлюють рейси (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Міжнародні авіаперевізники планують літати в Україну після закінчення карантину

Кілька європейських авіакомпаній готуються відновити рейси в Україну. Перші польоти в умовах пандемії коронавірусу у світі намічаються після закінчення з 22 травня карантину в нашій країні.

Угорська лоукостер Wizz Air пропонує рейси в Україну після 23 травня, в тому числі й із можливістю зворотного вильоту в інші країни.

"Чеські авіалінії" (Czech Airlines) намічають відновлення рейсів від 24 травня.

Великий німецький авіаперевізник Lufthansa планує польоти в Україну тільки від 1 червня.

Як розповіли в прес-службі Czech Airlines, в травні компанія відновить роботу по окремих напрямках. Так, до/з Праги можна буде летіти з 24 травня до/з Києва - доступні 7 рейсів на тиждень, з 25 травня до/з Одеси - 3 рейси на тиждень.

На сайті Wizz Аіг почали продавати рейси в Україну в аеропорт Київ (Жуляни) з Німеччини, Греції, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Португалії, Словаччини, Угорщини, Берліна, Афін, Копенгагена, Таллінна.

Авіакомпанія Lufthansa пропонує з першого місяця літа рейси з Києва до багатьох європейських столиць, включаючи Лондон і Рим.

Європейські перевізники відновлюють авіарейси в Україну: які напрямки і коли

Фото: скрін wizzair.com

Європейські перевізники відновлюють авіарейси в Україну: які напрямки і коли

Фото: скрін lufthansa.com

Раніше повідомлялося, що великі європейські авіакомпанії шукають фінансову підтримку в надії подолати наслідки пандемії. Такі компанії, як Lufthansa Air France і Norwegian Air отримують мільярдну підтримку від держави або акціонерів. До речі, чотири датських і шведських філії Norwegian Air вже оголосили про банкрутство.

Нагадаємо, що 8 травня Україна почала відкривати прикордонні пункти пропуску попри карантин через коронавірус. Одним з таких став КПП Рава-Руська у Львівській області на кордоні з Польщею.

Теги Новини України лоукоставиакомпаниякарантинавиасообщение
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