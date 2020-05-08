Україна почала відкривати кордони: що зараз відбувається на КПП (відео)

Україна почала відкривати КПП (колаж: РБК-Україна)

В Україні відкрили пункт пропуску на кордоні з Польщею, закритий місяць тому

Україна почала відкривати прикордонні пункти пропуску попри карантин через коронавірус. Одним з таких став КПП Рава-Руська у Львівській області на кордоні з Польщею. Пункт не працював з 7 квітня, але через місяць його знову відкрили. Що там зараз відбувається, - читайте в матеріалі Styler.

Попри доступність пункту пропуску з 8 травня, охочих потрапити туди небагато, кордон відносно порожній. У черзі трохи більше ніж десять вантажних авто, - йдеться в сюжеті ТСН.

Наприклад, на ще одному КПП з Польщею - Краковці - в черзі стоїть близько 200 фур. Прикордонники кажуть, що активного руху у Рава-Руській немає - трохи вантажних авто, а пасажирських - вкрай мало. Станом на ранок п'ятниці в Україну в'їхало тільки два легкових автомобіля, виїхало лише одне авто.

Зараз виїхати в сусідню країну можуть тільки ті, у кого є "карта поляка", офіційна робота там, дипломати, і власне, перевізники вантажів.

У Львівській області всього шість пунктів пропуску, чотири з них закрили на карантин ще в березні, Рава-Руську - на початку квітня. Залишався працювати тільки Краковець, який не справлявся через величезну кількість вантажних авто.

В Україні відкрили ще один пункт пропуску (відео: YouTube/ТСН)

Раніше ми писали, що перша європейська країна заявила про повну перемогу над коронавірусом. Там захворіло майже 1,8 тисячі осіб, 97% з них вже одужали.