ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У США сталася масштабна пожежа на фабриці поліетилену

США, Середа 19 серпня 2020 19:59
У США сталася масштабна пожежа на фабриці поліетилену
Фото з місця пожежі (dallasnews.com)
Автор: Максим Зайченко

Фабрика називає себе найбільшим виробником поліетилену в світі

У середу, 19 серпня, в американському штаті Техас сталася масштабна пожежа на фабриці поліетилену. Рятівники гасили пожежу в промисловій зоні Гранд-Прері.

Про це повідомляє видання Dallas Morning News.

Пожежа почалася близько півночі за місцевим часом на фабриці Poly-America.

Пожежники заявляють, що її вдалося трохи загасити, однак вважають, що поліетилен буде горіти ще принаймні кілька днів.

Повідомлень про постраждалих і офіційних розпоряджень про евакуацію не надходило. При цьому влада рекомендує людям уникати місцевості, де сталася аварія.

Вогонь виник у місці, де проходить лінія електропередач. Влада побоюється, що пожежа може пошкодити їх.

Тим часом місцеві жителі почали повідомляти про відключення електроенергії.

Фабрика Poly-America на своєму сайті вказує, що є найбільшим виробником поліетилену у світі, проте в інших джерелах цій інформації не вдалося знайти підтвердження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на столичному Печерську сталася пожежа в багатоквартирному будинку: рух перекрито на ділянці вулиці Велика Васильківська.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Сполучені Штати АмерикиВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся