В Європі послаблюють карантин незважаючи на пандемію COVID-19: перелік країн

Карантин у Європі (фото: РБК-Україна)

Карантин у Європі послаблює ряд країн незважаючи на те, що пандемія коронавірусу триває

Карантин в Україні через коронавірус продовжено до 11 травня. При цьому в Європі карантин послаблює цілий ряд країн. Це відбувається через те, що пік коронавірусу в деяких європейських країнах пройшов і тепер там щодня фіксують все менше нових випадків зараження.

Першими про ослаблення карантину заговорили Австрія та Норвегія, а після Чехія і Данія. Які інші країни Європи готові послабити обмеження - в матеріалі Styler.

Австрія

Пом'якшення карантину в Австрії почалося 14 квітня. Тут почали працювати невеликі магазини, площа яких не перевищує 400 кв. метрів. Також працювати дозволили магазинам, які торгують товарами для будівництва та саду.

З 1 травня в країні повинні відкритися всі інші магазини, ТЦ, перукарні та спортивні майданчики. Також буде переглянуто обмеження на пересування громадян.

Зараз жителі Австрії можуть залишати будинки тільки для виходу на роботу, походу за продуктами, допомоги іншим людям, або для індивідуальних занять спортом на свіжому повітрі.

Причина ослаблення карантину - менше ніж 100 нових випадків зараження COVID-19 за добу. Всього в Австрії коронавірусом захворіли 15 274 осіб, з них 549 померли, 12 362 одужали.

Норвегія

З 20 квітня в Норвегії почали працювати навчальні заклади. Людям також дозволили виїжджати за місто. З 27 квітня повинні відновити роботу перукарні та салони краси.

Норвежці продовжать працювати з дому, а культурні заходи, і музичні фестивалі будуть заборонені до 15 червня.

В Норвегії коронавірусом захворіли 7 527 осіб, з них 202 померли, 32 одужали.

Данія

У Данії карантин послабили 15 квітня. В країні відновилися заняття у школах і дитсадках у 54 муніципалітетах Данії та приблизно в 35% шкіл Копенгагена. Інші повернуться до навчання 10 травня. Також будуть дозволені зібрання людей до 500 осіб.

При цьому громадянам, як і раніше, заборонено збиратися групами більше ніж 10 осіб.

Всього в Данії коронавірусом захворіли 8 698 осіб, з них 427 померли, 5 959 одужали.

Чехія

Влада Чехії послабила карантин ще з 9 квітня. Громадянам дозволили займатися неконтактними видами спорту. При цьому з 23 квітня в Чехії скасували загальнонаціональний карантин.

З 27 квітня відкрилися магазини, площа яких становить 2 500 кв. метрів, та вони не знаходяться в ТЦ, фітнес-центри, зоопарки та ВНЗ. 11 травня будуть відкриті ТЦ, перукарні, масажні салони та музеї. 25 травня будуть працювати кафе і ресторани.

В Чехії коронавірусом захворіли 7 408 осіб, з них 221 померли, 2 600 одужали.

Іспанія

Уряд Іспанії прийняв рішення послабити карантин з 2 травня попри те, що країна посідає друге місце за кількістю хворих коронавірусом – понад 229 тисяч осіб.

Людям буде дозволено виходити, щоб займатися спортом, гуляти з людьми, з якими вони живуть. Влада зазначила, що карантин буде зніматися по-різному в кожному з регіонів країни.

В Іспанії коронавірусом захворіли 229 422 осіб, з них 23 521 померли, 120 832 одужали.

Також карантин послаблює Сербія, Грузія, Швейцарія, Албанія.

Нагадаємо, що карантин в Україні може закінчитися раніше. У МОЗ зробили заяву.