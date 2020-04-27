В Европе ослабляют карантин несмотря на пандемию COVID-19: перечень стран

Карантин в Европе (фото: РБК-Украина)

Карантин в Европе ослабляет ряд стран несмотря на то, что пандемия коронавируса продолжается

Карантин в Украине из-за коронавируса продлен до 11 мая. При этом в Европе карантин ослабляет целый ряд стран. Это происходит из-за того, что пик коронавируса в некоторых европейских странах прошел и теперь там каждый день фиксируют все меньше новых случаев заражения.

Первыми об ослаблении карантина заговорили Австрия и Норвегия, а после Чехия и Дания. Какие другие страны Европы готовы ослабить ограничения - в материале Styler.

Австрия

Смягчение карантина в Австрии началось 14 апреля. Здесь начали работать небольшие магазины, площадь которых не превышает 400 кв. метров. Также работать разрешили магазинам, которые торгуют товарами для строительства и сада.

С 1 мая в стране должны открыться все остальные магазины, ТЦ, парикмахерские и спортивные площадки. Также будет пересмотрено ограничение на передвижение граждан.

Сейчас жители Австрии могут покидать дома только для выхода на работу, похода за продуктами, помощи другим людям, или для индивидуальных занятий спортом на свежем воздухе.

Причина ослабления карантина - менее 100 новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Всего в Австрии коронавирусом заболели 15 274 человек, из них 549 скончались, 12 362 выздоровели.

Норвегия

С 20 апреля в Норвегии начали работать учебные заведения. Людям также разрешили выезжать загород. С 27 апреля должны возобновить работу парикмахерские и салоны красоты.

Норвежцы продолжат работать из дома, а культурные мероприятия, и музыкальные фестивали будут запрещены до 15 июня.

В Норвегии коронавирусом заболели 7 527 человек, из них 202 скончались, 32 выздоровели.

Дания

В Дании карантин ослабили 15 апреля. В стране возобновились занятия в школах и детсадах в 54 муниципалитетах Дании и примерно в 35% школ Копенгагена. Остальные вернутся к учебе 10 мая. Также будут разрешены собрания людей до 500 человек.

При этом гражданам по-прежнему запрещено собираться группами более 10 человек.

Всего в Дании коронавирусом заболели 8 698 человек, из них 427 скончались, 5 959 выздоровели.

Чехия

Власти Чехии ослабили карантин еще с 9 апреля. Гражданам разрешили заниматься неконтактными видами спорта. При этом с 23 апреля в Чехии отменили общенациональный карантин.

С 27 апреля открылись магазины, площадь которых составляет 2 500 кв. метров, и они не находятся в ТЦ, фитнес-центры, зоопарки и ВУЗы. 11 мая будут открыты ТЦ, парикмахерские, массажные салоны и музеи. 25 мая будут работать кафе и рестораны.

В Чехии коронавирусом заболели 7 408 человек, из них 221 умерли, 2 600 выздоровели.

Испания

Правительство Испании приняло решение ослабить карантин с 2 мая несмотря на то, что страна занимает второе место по количеству больных коронавирусом – более 229 тысяч человек.

Людям будет разрешено выходить, чтобы заниматься спортом и гулять с людьми, с которыми они живут. Власти отметили, что карантин будет сниматься по-разному в каждом из регионов страны.

В Испании коронавирусом заболели 229 422 человек, из них 23 521 скончались, 120 832 выздоровели.

Также карантин ослабляет Сербия, Грузия, Швейцария, Албания.

Напомним, что карантин в Украине может закончиться раньше. В Минздраве сделали заявление.