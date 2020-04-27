Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 27 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Щодня фіксується близько 500 нових випадків коронавіруса в Україні

Коронавірус в Україні не знижує темпів поширення. Щодня фіксується від 400 до півтисячі нових офіційно підтверджених випадків інфікування COVID-19. Станом на 27 квітня в країні налічується 8617 хворих. За минулу добу підтвердження отримали 492 випадки зараження. Також збільшилася кількість померлих від COVID-19 і становить 209 осіб. На сьогодні одужали 840 пацієнтів. Детальніше про географію поширення коронавіруса, а також статистика Моз – у матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областях на 27 квітня

Чернівецька область - 1341 інфікованих. Регіон продовжує лідирувати за кількістю заражених COVID-19 в Україні. За минулу добу, за даними ОДА, було зафіксовано 33 нових випадки захворювання, з яких 11 чоловік зареєстровані в Чернівцях. Також повідомляється про п'яти смертях з підозрами на коронавірус. Перше зараження в регіоні і в Україні підтверджено 3 березня.

Київ - 1188 інфікованих. За повідомленням мера столиці, за останню добу в Києві отримали підтвердження 29 нових випадків COVID-19, серед яких 5 дітей, а також 10 медпрацівників. Один випадок виявився смертельним. Перше підтвердження коронавіруса було зареєстровано 16 березня.

Івано-Франківська область - 731 інфікований. За повідомленням ОДА, на сьогодні в регіоні вже 731 людина має підтверджений діагноз COVID-19. Найбільше число заражених в Івано-Франківську – 194, Калуському районі – 105, Надвірнянському – 100 Тисменицькому районі – 58 осіб. Перший випадок захворювання був підтверджений 19 березня.

Тернопільська область - 607 інфікованих. Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на сьогодні в регіоні зафіксовано 42 нових випадку коронавіруса. Всього в області налічується 607 хворих, найбільша кількість у Монастырисском районі – 174, Кременецькому – 110, Шумському – 66 і Бучатском районі – 61 людина. Перший випадок COVID-19 був підтверджений 20 березня.

Київська область - 542 інфікованих. За минулу добу в області коронавірус виявили ще у 32 осіб, за даними ОДА. Найбільше число інфікованих у кількості 196 осіб зафіксовано в Києво-Святошинському районі, а в Обухівському районі коронавірус підтверджений у 96 жителів. Перший інфікований в області з'явився 17 березня.

Рівненська область - 508 інфікованих. За повідомленням Національної служби здоров'я, регіон за кількістю заражених медиків потрапив в трійку лідерів по Україні. На Рівненщині коронавірус підтвердили у 138 медичних працівників. Вперше інфікування в області було підтверджено 27 березня.

Вінницька область - 388 інфікованих. Як повідомляє ОДА, станом на сьогодні в області зареєстровано 634 підозри на коронавирусную інфекцію. При цьому лабораторно підтверджено 388 випадків захворювання, у 219 випадках інфекція не виявлена, ще 37 хворих поки що обстежуються. Всі хворі перебувають на стаціонарному лікуванні під медичним наглядом. Перше інфікування в області підтвердилося 25 березня.

Житомирська область - 348 інфікованих. За даними мерії, за останню добу в регіоні виявлено 11 нових випадків COVID-19. Також повідомляється про десять видужали людей. Перше інфікування в області було підтверджено 12 березня.

Львівська область - 348 інфікованих. За повідомленням місцевої ОДА, в області на сьогодні лабораторно підтверджено 30 нових випадків зараження коронавирусной інфекцією. Зараз в лікарні лікується 99 осіб, у тому числі п'ятеро – в реанімації. Перший випадок COVID-19 зафіксований в області 20 березня.

Закарпатська область - 329 інфікованих. За інформацією обласного лабораторного центру МОЗ України в Ужгороді, на сьогодні в Закарпатті підтверджена інфекція у 329 осіб, з яких 76 – медичні працівники, 15 – діти. Також повідомляється, що 30 осіб одужали, а 7 – померли. Перший офіційно підтверджений позитивний результат COVID-19 в регіоні було отримано 26 березня.

Кіровоградська область - 323 інфікованих. За добу в області ще 17 осіб захворіли коронавірусом, з них 5 – медпрацівники. Основна спалах захворювання виявлено у Кропивницького. Перше інфікування в області підтвердилося 29 березня.

Дніпропетровська область - 292 інфікованих. За темпами росту захворюваності COVID-19 Дніпропетровська область на сьогодні лідирує в Україні. За останню добу тут зафіксовано 52 нових випадки хвороби. Вперше COVID-19 був підтверджений 19 березня.

Черкаська область - 257 інфікованих. За останню добу в області підтвердилися 8 випадків зараження. Також повідомляється про трьох летальні випадки від COVID-19. Померли чоловіки у віці 61, 64 і 81 рік – у всіх були супутні важкі патології. Вперше коронавірус був виявлений в області 22 березня.

Волинська область - 241 інфікованих. Сьогодні на території Турійського району був зафіксований перший випадок коронавіруса, про що повідомив КНП "Центр ПМСД" Турійського райради. Чоловік у дуже важкому стані. Перший випадок зараження в області підтвердився 25 березня

Одеська область - 220 інфікованих. За даними ОДА, в Подольську коронавірусна інфекція виявлена у 88 осіб, при цьому понад 40 співробітників двох лікарень. У зв'язку з цим у місто спрямовані експерти медицини катастроф і посилено карантинні заходи. Перший випадок зараження в регіоні був підтверджений 24 березня.

Запорізька область - 182 інфікованих. В запорізькому гуртожитку за сьогодні кількість хворих COVID-19 зросла до 15 осіб, за повідомленням ОДА. Серед заражених є діти 10-17 років, вони в стабільному стані. Вперше коронавірус з'явився в області 25 березня.

Полтавська область - 172 інфікованих. В Кременчуці, за повідомленням міськради, зареєстровано 60 випадків захворювання коронавірусом. З них один – дитина, 9 пацієнтів одужали, один чоловік помер. Перший випадок COVID-19 в Полтавській області був підтверджений 27 березня.

Харківська область - 147 інфікованих. За повідомленням мерії Харкова, за минулу добу в регіоні з'явилися 22 нових випадків зараження, 11 з яких виявлені в обласній психіатричній лікарні №1. Перше інфікування було підтверджено в області 28 березня.

Миколаївська область - 111 інфікованих. На сьогоднішній день в області офіційно підтверджені 111 випадків зараження COVID-19. Також повідомляється, що породілля з Вознесенського району, у якої підтвердився діагноз, переведена в миколаївський пологовий будинок №1. Перше підтвердження коронавіруса в регіоні було отримано 11 квітня.

Сумська область - 95 інфікованих. За повідомленням в. про. директора Сумського обласного лабораторного центру, у регіоні на сьогоднішній день вилікувались більше половини пацієнтів з діагнозом COVID-19: з 95 хворих виписано 48 осіб. Перше підтвердження хвороби в області було отримано 25 березня.

Херсонська область - 87 інфікованих. За повідомленням місцевої ОДА, за останню добу в області зафіксовано 8 нових випадків зараження, серед яких четверо дітей. Захворіла сім'я з 7 осіб у Голопристанському районі та одна жінка медик з Олешек. Перше інфікування на Херсонщині було виявлено 25 березня.

Хмельницька область - 70 інфікованих. На сьогоднішній день, за повідомленням ОДА, в регіоні зареєстровано 73 лабораторно підтверджених випадків коронавіруса. З них 16 осіб одужали, а п'ять померли. Черговий випадок зараження стався в Красилівському районі. Перше інфікування в регіоні підтвердилося 27 березня.

Чернігівська область - 32 інфікованих. На Чернігівщині сьогодні зафіксований третій смертельний випадок від коронавіруса. Померла жінка до Прилуцької міської лікарні. Всього на сьогоднішній день в області зафіксовано 33 випадки зараження COVID-19, 6 пацієнтів одужали. Перший випадок інфікування в регіоні був підтверджений 26 березня.

Луганська область - 29 інфікованих. За минулу добу число офіційно підтверджених заражень зросла на одну людину. Вперше вірус в області був зафіксований 25 березня.

Донецька область - 29 інфікованих. За повідомленням Маріупольської міськради, в місті серед 19 медиків з обласної лікарні інтенсивного лікування, де було виявлено вогнище COVID-19, 16 осіб – місцеві жителі. Всього на лікуванні в Маріуполі знаходиться 27 осіб з підтвердженим коронавірусом. У регіоні коронавірус вперше був підтверджений 18 березня.