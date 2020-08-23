"Євробляхерів" можуть звільнити від акцизного збору: кому пощастить

Кілька років тому масові протести через "євробляхи" були по всій Україну. Тепер вони вщухли і це дивно, адже авто на єврономерах не стало менше. За офіційними даними, у країні близько 750 тисяч машин на іноземній реєстрації, з яких приблизно півмільйона не пройшли необхідні митні процедури.

Розмитнення автомобіля за нинішніми ставками - непосильний фінансовий тягар для більшості автовласників і депутати обіцяють вирішити питання з "євробляхами" вже цієї осені, повідомляє Українська Служба Інформації.

"Моя позиція з цього питання ще до початку парламентської діяльності була чітка: розмитнення має бути доступним. І вона не змінилася. Тому я радий, що ми наближаємося до вирішення цієї проблеми", - повідомив нардеп Артем Дмитрук.

Якщо законопроекти приймуть, то з 1 січня наступного року легковики, кузови, причепи та напівпричепи до них, а також мотоцикли та транспорт, що призначений для перевезення 10 і більше осіб, звільнять від акцизного збору.

Від сплати акцизу звільнять також тих, хто ввіз машину в країну до 1 травня 2020 року, але так і не розмитнив. З моменту вступу законів у силу їм дається півроку, щоб розмитнити автомобіль без акцизу і штрафів.

Правда, є й обмеження: можна ввозити не більше одного автомобіля в одні руки, а від акцизу не звільняються машини старше 1995 року і автомобілі російського виробництва.

Нагадаємо, що під Києвом водій на "євробляхі" влаштував стрілянину.

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