"Евробляхеров" могут освободить от акцизного сбора: кому повезет

Несколько лет назад массовые протесты из-за "евроблях" сотрясали Украину. Теперь они утихли и это удивительно, ведь авто на еврономерах не стало меньше. По официальным данным, в стране около 750 тысяч машин на иностранной регистрации, из которых примерно полмиллиона не прошли необходимые таможенные процедуры.

Растаможка автомобиля по нынешним ставкам - непосильное финансовое бремя для большинства автовладельцев и депутаты обещают решить вопросы с "евробляхами" уже этой осенью, сообщает Украинская Служба Информации.

"Моя позиция по этому вопросу еще до начала парламентской деятельности была четкая: растаможивание должно быть доступным. И она не изменилась. Потому я рад, что мы приближаемся к решению этой проблемы", - сообщил нардеп Артем Дмитрук.

Если законопроекты примут, то с 1 января следующего года легковушки, кузова, прицепы и полуприцепы к ним, а также мотоциклы и транспорт, предназначенный для перевозки 10 и более человек, освободят от акцизного сбора.

От уплаты акциза освободят также тех, кто ввез машину в страну до 1 мая 2020 года, но так и не растаможил. С момента вступления законов в силу им дается полгода, чтобы растаможить автомобиль без акциза и штрафов.

Правда, есть и ограничения: ввозить можно не более одного автомобиля в одни руки, а от акциза не освобождаются машины старше 1995 года и автомобили российского производства.

Напомним, что под Киевом водитель на "евробляхе" устроил стрельбу.

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