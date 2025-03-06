"Евровидение-2025": Украина уверенно двигается вверх в прогнозах букмекеров

Согласно данным сайта, представители нашей страны - группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" - поднялись на 10-ю строчку. Отметим, что до этого они уже опускались на 19 место в рейтинге.

Однако и сейчас шансы на победу Украины в "Евровидении-2025" оцениваются всего лишь в 3%.

Тройка лидеров по состоянию на 6 марта выглядит так: первое место по-прежнему пророчат Швеции (17% шансов на победу), второе место - Франции (12%), а третье - Нидерландам (9%).

На 4-е месте Австрия, на 5-м - Финляндия, на 6-м - Эстония, на 7-м - Чехия, на 8-м - Израиль, а на 9-м - Бельгия.



Новые прогнозы букмекеров на Евровидение-2025 (скриншот)

Следует отметить, что Украина начала двигаться вверх после того, как были представлены песни других участников конкурса. Лидер по прогнозам букмекеров - Швеция - еще не представила свою композицию.

Какое место пророчит Украине Favbet

В то же время международная букмекерская компания Favbet также принимает ставки на победителя "Евровидения-2025". Судя по коэффициентам на победу, Украина может занять одно из последних мест в 10-ке лидеров.

Ставки на победу Украины (скриншот)

Что предсказывает ChatGPT

Прогноз для Украины: "Украина традиционно демонстрирует высокий уровень подготовки и творческий подход к выступлению. Мы прогнозируем, что украинское выступление займет одно из ведущих мест конкурса, ориентировочно третье место. Это подтвердит ее статус как одной из лидирующих стран "Евровидения" и станет еще одним доказательством ее музыкальной силы и культурной самобытности.

"Евровидение-2025" года обещает быть чрезвычайно зрелищным, а победителем станет выступление, которое вдохновит и объединит людей по всему миру. Украина продолжит традицию успеха на этом конкурсе, даря зрителям яркие эмоции и гордость своей культуры".

Что известно о конкурсе "Евровидение-2025"

Предстоящий конкурс песни "Евровидение-2025" станет 69-м. Швейцария примет у себя конкурс в третий раз; предыдущие разы были в 1956 (в качестве автора идеи и организатора самого первого конкурса) и 1989 годах.

По традиции Швейцария получила право провести у себя "Евровидение" в 2025 году сразу после того, как ее представитель - певец Nemo с песней The Code - выиграл конкурс 2024 года.

Гранд-финал конкурса запланирован на субботу, 17 мая, а полуфиналы - на 13 и 15 мая. Событие пройдет на арене St. Jakobshalle.

Кто представит Украину на "Евровидении-2025"

Украину на песенном конкурсе представит группа Ziferblat с песней "Bird of Pray".

Группа была основана в 2015 году. В 2017 году она выпустила свой дебютный альбом "Киносеанс", а в 2019-м выступила на сцене талант-шоу "Х-Фактор", исполнив песню "Ночью".

В Национальном отборе музыканты участвовали не первый год: в 2022 году они не попали в лонглист, а в 2024-м - уже прошли в финал.

"Песня "Bird of Pray" - прежде всего о свободе. О цикле жизни и надежде на счастливое будущее. Это песня-рефлексия, название которой буквально можно перевести как "Птица молитвы" или "Молитвенная птица". Это некое путешествие-исповедь. Я пытался вложить в нее весь тот хаос, тревогу, переживания и надежды, живущие в моем сердце с 2022 года", - отметили музыканты.

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