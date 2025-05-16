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"Евровидение-2025": новый прогноз букмекеров и на каком месте Украина перед финалом

Ziferblat (фото: instagram.com/ziferblat_band)
Автор: Иванна Пашкевич

15 мая в швейцарском Базеле отгремел второй полуфинал "Евровидения-2025", после которого букмекеры оперативно обновили свои прогнозы. Некоторые страны укрепили свои позиции, другие - существенно потеряли в рейтингах.

Как изменилась ситуация в таблице ставок и какое место сейчас пророчат Украине - рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт eurovisionworld.

В общем рейтинге ставок наблюдается ощутимое переформатирование, и вот как теперь выглядит ситуация:

Швеция - главный фаворит. Представители страны KAJ с песней "Bara bada bastu" сохраняют лидерство и имеют самые высокие шансы на победу - 41%.

 

Следом за ними идет Австрия с JJ (Wasted Love) - 21% и стабильное второе место у большинства букмекеров.

 

Франция (Louane - Maman) продолжает держаться в тройке лидеров с 8% шансов на победу.

 

Нидерланды с Claude (C'est La Vie) - на четвертом месте (6%).

 

Финляндия с Erika Vikman поднялась на одну позицию и занимает пятое место.

 

Зато Израиль с Yuval Raphael упал на шестое место. Подобная ситуация со Швейцарией - она опустилась с седьмого на восьмое место.

 

Великобритания сделала невероятный скачок - аж на 11 позиций, поднявшись на 11 место с Remember Monday ("What If").

 

Какое место прогнозируют Украине?

Представители Украины Ziferblat с песней Bird of Pray пока продолжают занимать 13-е место, а шансы на победу оцениваются лишь в 1%.

 

В общей таблице коэффициентов Украина выглядит неуверенно - ставки колеблются от 100 до 300 у разных букмекеров.

Это свидетельствует о том, что даже после второго полуфинала зрители и эксперты не видят в выступлении Ziferblat явного претендента на победу.Новый прогноз букмекеров на "Евровидение-2025" (скриншот)

В финале, который состоится уже в субботу, 17 мая, все еще может измениться. Однако на данный момент главными претендентами на победу остаются Швеция и Австрия, а Украина пока остается в тени фаворитов.

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