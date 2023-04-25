Евровидение 2023: как в Ливерпуле прошли первые репетиции

В британском Ливерпуле, принимающим Евровидение 2023 от имени Украины, уже состоялись первые репетиции перед конкурсом. Их посетил украинский режиссер и креативный директор Герман Ненов, который поделился впечатлениями о подготовке к старту масштабного шоу.

Так, отметил представитель команды из Украины, к техническим репетициям на арене Евровидения они приступили еще в минувшую пятницу, занимаясь работой с крупногабаритным реквизитом и декорациями.

"Также оттачивали некоторые моменты по свету и графике, корректировали и финальный контроль всех департаментов", - рассказывает креативный директор.

В настоящее время кроме технической подготовки уже начали прогонять хореографические номера на репетиционной базе, и уже "совсем скоро" можно будет перейти к репетициям на самой арене Евровидения - Liverpool.

Ненов признался, что был в восторге от того, как его встретили по приезду в Британию.

"Скажу честно: такого чуткого, внимательного и доброго отношения друг к другу внутри команды я не встречал за всю свою историю работы в шоу-бизнесе", - говорит он.

Команды участников конкурса Евровидение 2023 (фото: corp.suspilne.media)

"Засекреченные" репетиции перед стартом шоу

Участники конкурса Евровидение 2023 приступят к первым репетициям на арене Liverpool уже 30 апреля, но такая подготовка будет закрытой для представителей СМИ.

А вот украинская группа TVORCH отправится на репетицию туда 4 мая.

Дуэт из Тернополя TVORCHI (фото: скриншот с видео)

Как будет проходить Евровидение в Ливерпуле

Представители Украины на Евровидении 2023 - страны-победителе на предыдущем конкурсе - сразу попадает в гранд-финал шоу, который должен состояться 13 мая.

Музыканты будут выступать под номером 19, и представят ремикс на композицию "Heart of Steel".

Видео: с этим ремиксом на песню "Heart of Steel" группа TVORCHI представит Украину в финале конкурса Евровидение 2023

Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая. А голосовать Украина сможет во втором полуфинале. Тогда же зрителям продемонстрируют записанные кадры с генеральной репетиции выступления дуэта TVORCHI.

В полуфиналах Евровидение 2023 выступят украинские артисты Юлия Санина из The Hardkiss, Мария Яремчук, OTOY, Alyosha и Злата Дзюнька - как приглашенные звезды в перерывах между выступлениями конкурсантов.