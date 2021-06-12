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Євро 2020: розклад прямих трансляцій і календар матчів

Автор: Анна Шиканова

Чемпіонат Європи з футболу стартував 11 червня і триватиме до 11 липня. Матчі пройдуть на 11 стадіонах міст Європи. Транслювати футбольні поєдинки в Україні буде три телеканали:" Футбол 1"," Футбол 2 "і"Україна".

Повний календар прямих трансляцій і матчів – читайте в нашому матеріалі нижче.

В 1/8 фіналу повинні вийти по дві сильних футбольних команди з кожної групи й чотири кращих команди на треті місця. За участь у фіналі кожна команда отримає від УЄФА 9, 25 млн євро.

Груповий етап

Група A

Туреччина, Італія, Уельс, Швейцарія

11 червня (п'ятниця)

22: 00 Туреччина — Італія. Дивитися: Україна", Футбол 1, Футбол 2

12 червня (субота)

16:00 Уельс — Швейцарія. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2

16 червня (середа)

19: 00 Туреччина — Уельс. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2

22:00 Італія — Швейцарія. Дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2

20 червня (неділя)

19: 00 Італія — Уельс. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2

19: 00 Швейцарія — Туреччина. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2

Група B

Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія

12 червня (субота)

19:00 Данія - Фінляндія. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2

22:00 Бельгія — Росія 22: 00. Дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2

16 червня (середа)

16: 00 Фінляндія — Росія. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2

17 червня (четвер)

19:00 Данія — Бельгія. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2

21 червня (понеділок)

22: 00 Росія — Данія. Дивитися: Футбол 1

22:00 Фінляндія — Бельгія. Дивитися: Футбол 2

Група C

Нідерланди, Україна, Австрія, Північна Македонія

13 червня (неділя)

19: 00 Австрія — Північна Македонія. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2

22:00 Нідерланди — Україна. Дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2

17 червня (четвер)

16:00 Україна — Північна Македонія. Дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2

22:00 Нідерланди — Австрія. Дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2

21 червня (понеділок)

19:00 Північна Македонія — Нідерланди. Дивитися: Футбол 2

19: 00 Україна — Австрія. Дивитися: Україна, Футбол 1

Група D

Англія, Хорватія, Шотландія, Чехія

13 червня (неділя)

16:00 Англія — Хорватія. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2

14 червня (понеділок)

16:00 Шотландія — Чехія. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2

18 червня (п'ятниця)

19: 00 Хорватія — Чехія. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2

22:00 Англія — Шотландія. Дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2

22 червня (вівторок)

22: 00 Чехія — Англія. Дивитися: Україна, Футбол 1

22:00 Хорватія — Шотландія. Дивитися: Футбол 2

Група E

Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина

14 червня (понеділок)

19:00 Польща — Словаччина. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2

22:00 Іспанія — Швеція. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2"

18 червня (п'ятниця)

16:00 Швеція — Словаччина. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2

19 червня (субота)

22:00 Іспанія — Польща. Дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2

23 червня (середа)

19: 00 Словаччина — Іспанія. Дивитися: Футбол 1

19: 00 Швеція — Польща. Дивитися: Футбол 2

Група F

Угорщина, Португалія, Франція, Німеччина

15 червня (вівторок)

19: 00 Угорщина — Португалія. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2

22:00 Франція — Німеччина. Дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2

19 червня (субота)

16: 00 Угорщина — Франція. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2

19: 00 Португалія — Німеччина. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2

23 червня (середа)

22:00 Німеччина — Угорщина. Дивитися: Футбол 2

22:00 Португалія — Франція. Дивитися: Україна, Футбол 1

1/8 фіналу

26 червня (субота)

2a-2b 19:00 Амстердам (матч № 37) дивитися: Футбол 1, Футбол 2

1a-2C 22:00 Лондон (матч № 38) дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2

27 червня (неділя)

1C-3D/E/F 19:00 Будапешт (матч № 39) дивитися: Футбол 1, Футбол 2

1B-3A/D/E/F 22:00 Севілья (матч № 40) дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2

28 червня (понеділок)

2D-2E 19:00 Копенгаген (матч № 41) дивитися: Футбол 1, Футбол 2

1F-3A/B/C 22:00 Бухарест (матч № 42) дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2

29 червня (вівторок)

1D-2f 19:00 Лондон (матч № 43) дивитися: Футбол 1, Футбол 2

1E-3a/B/C/D 22:00 Глазго (матч № 44) дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2

¼ Фіналу

2 липня (п'ятниця)

Переможець № 42-переможець № 41 19: 00 Санкт-Петербург (матч № 45) дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2

Переможець № 40-переможець № 38 22: 00 Мюнхен (матч № 46) дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2

3 липня (субота)

Переможець № 37-переможець № 39 19:00 Баку (матч № 47) дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2

Переможець № 44-переможець № 43 22: 00 Рим (матч № 48) дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2

½ Фіналу

6 липня (вівторок)

Переможець № 45-переможець № 46 22: 00 Лондон (матч № 49) дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2

7 липня (середа)

Переможець № 48-переможець № 47 22: 00 Лондон (матч № 50) дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2

Фінал

11 липня (неділя)

Переможець № 49-переможець № 50 22:00 Лондон. Дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українських уболівальників не пустять на Євро-2020.

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