Євро 2020: розклад прямих трансляцій і календар матчів

Чемпіонат Європи з футболу стартував 11 червня і триватиме до 11 липня. Матчі пройдуть на 11 стадіонах міст Європи. Транслювати футбольні поєдинки в Україні буде три телеканали:" Футбол 1"," Футбол 2 "і"Україна".
Повний календар прямих трансляцій і матчів – читайте в нашому матеріалі нижче.
В 1/8 фіналу повинні вийти по дві сильних футбольних команди з кожної групи й чотири кращих команди на треті місця. За участь у фіналі кожна команда отримає від УЄФА 9, 25 млн євро.
Туреччина, Італія, Уельс, Швейцарія
11 червня (п'ятниця)
22: 00 Туреччина — Італія. Дивитися: Україна", Футбол 1, Футбол 2
12 червня (субота)
16:00 Уельс — Швейцарія. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2
16 червня (середа)
19: 00 Туреччина — Уельс. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2
22:00 Італія — Швейцарія. Дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2
20 червня (неділя)
19: 00 Італія — Уельс. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2
19: 00 Швейцарія — Туреччина. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2
Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія
12 червня (субота)
19:00 Данія - Фінляндія. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2
22:00 Бельгія — Росія 22: 00. Дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2
16 червня (середа)
16: 00 Фінляндія — Росія. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2
17 червня (четвер)
19:00 Данія — Бельгія. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2
21 червня (понеділок)
22: 00 Росія — Данія. Дивитися: Футбол 1
22:00 Фінляндія — Бельгія. Дивитися: Футбол 2
Нідерланди, Україна, Австрія, Північна Македонія
13 червня (неділя)
19: 00 Австрія — Північна Македонія. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2
22:00 Нідерланди — Україна. Дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2
17 червня (четвер)
16:00 Україна — Північна Македонія. Дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2
22:00 Нідерланди — Австрія. Дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2
21 червня (понеділок)
19:00 Північна Македонія — Нідерланди. Дивитися: Футбол 2
19: 00 Україна — Австрія. Дивитися: Україна, Футбол 1
Англія, Хорватія, Шотландія, Чехія
13 червня (неділя)
16:00 Англія — Хорватія. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2
14 червня (понеділок)
16:00 Шотландія — Чехія. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2
18 червня (п'ятниця)
19: 00 Хорватія — Чехія. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2
22:00 Англія — Шотландія. Дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2
22 червня (вівторок)
22: 00 Чехія — Англія. Дивитися: Україна, Футбол 1
22:00 Хорватія — Шотландія. Дивитися: Футбол 2
Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина
14 червня (понеділок)
19:00 Польща — Словаччина. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2
22:00 Іспанія — Швеція. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2"
18 червня (п'ятниця)
16:00 Швеція — Словаччина. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2
19 червня (субота)
22:00 Іспанія — Польща. Дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2
23 червня (середа)
19: 00 Словаччина — Іспанія. Дивитися: Футбол 1
19: 00 Швеція — Польща. Дивитися: Футбол 2
Угорщина, Португалія, Франція, Німеччина
15 червня (вівторок)
19: 00 Угорщина — Португалія. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2
22:00 Франція — Німеччина. Дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2
19 червня (субота)
16: 00 Угорщина — Франція. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2
19: 00 Португалія — Німеччина. Дивитися: Футбол 1, Футбол 2
23 червня (середа)
22:00 Німеччина — Угорщина. Дивитися: Футбол 2
22:00 Португалія — Франція. Дивитися: Україна, Футбол 1
26 червня (субота)
2a-2b 19:00 Амстердам (матч № 37) дивитися: Футбол 1, Футбол 2
1a-2C 22:00 Лондон (матч № 38) дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2
27 червня (неділя)
1C-3D/E/F 19:00 Будапешт (матч № 39) дивитися: Футбол 1, Футбол 2
1B-3A/D/E/F 22:00 Севілья (матч № 40) дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2
28 червня (понеділок)
2D-2E 19:00 Копенгаген (матч № 41) дивитися: Футбол 1, Футбол 2
1F-3A/B/C 22:00 Бухарест (матч № 42) дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2
29 червня (вівторок)
1D-2f 19:00 Лондон (матч № 43) дивитися: Футбол 1, Футбол 2
1E-3a/B/C/D 22:00 Глазго (матч № 44) дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2
2 липня (п'ятниця)
Переможець № 42-переможець № 41 19: 00 Санкт-Петербург (матч № 45) дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2
Переможець № 40-переможець № 38 22: 00 Мюнхен (матч № 46) дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2
3 липня (субота)
Переможець № 37-переможець № 39 19:00 Баку (матч № 47) дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2
Переможець № 44-переможець № 43 22: 00 Рим (матч № 48) дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2
6 липня (вівторок)
Переможець № 45-переможець № 46 22: 00 Лондон (матч № 49) дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2
7 липня (середа)
Переможець № 48-переможець № 47 22: 00 Лондон (матч № 50) дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2
11 липня (неділя)
Переможець № 49-переможець № 50 22:00 Лондон. Дивитися: Україна, Футбол 1, Футбол 2
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українських уболівальників не пустять на Євро-2020.