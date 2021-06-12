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Евро 2020: расписание прямых трансляций и календарь матчей

Автор: Анна Шиканова

Чемпионат Европы по футболу стартовал 11 июня и продлится до 11 июля. Матчи пройдут на 11 стадионах городов Европы. Транслировать футбольные поединки в Украине будет три телеканала: "Футбол 1", "Футбол 2" и "Украина".

Полный календарь прямых трансляций и матчей – читайте в нашем материале ниже.

В 1/8 финала должны выйти по две сильных футбольных команды из каждой группы и четыре лучших команды на третьи места. За участие в финале каждая команда получит от УЕФА 9, 25 млн евро.

Групповой этап

Группа A

Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

11 июня (пятница)

22:00 Турция — Италия. Смотреть: Украина", Футбол 1, Футбол 2

12 июня (суббота)

16:00 Уэльс — Швейцария. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2

16 июня (среда)

19:00 Турция — Уэльс. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2

22:00 Италия — Швейцария. Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2

20 июня (воскресенье)

19:00 Италия — Уэльс. Смотреть: Футбол 1, ﻿Футбол 2

19:00 Швейцария — Турция. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2

Группа B

Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

12 июня (суббота)

19:00 Дания — Финляндия. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2

22:00 Бельгия — Россия 22:00. Смотреть: Украина, ﻿Футбол 1, Футбол 2

16 июня (среда)

16:00 Финляндия — Россия. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2

17 июня (четверг)

19:00 Дания — Бельгия. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2

21 июня (понедельник)

22:00 Россия — Дания. Смотреть: Футбол 1

22:00 Финляндия — Бельгия. Смотреть: Футбол 2

Группа C

Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония

13 июня (воскресенье)

19:00 Австрия — Северная Македония. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2

22:00 Нидерланды — Украина. Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2

17 июня (четверг)

16:00 Украина — Северная Македония. Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2

﻿22:00 Нидерланды — Австрия. Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2

21 июня (понедельник)

19:00 Северная Македония — Нидерланды. Смотреть: Футбол 2

19:00 Украина — Австрия. Смотреть: Украина, Футбол 1

﻿Группа D

Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия

13 июня (воскресенье)

16:00 Англия — Хорватия. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2

14 июня (понедельник)

16:00 Шотландия — Чехия. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2

18 июня (пятница)

19:00 Хорватия — Чехия. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2

22:00 Англия — Шотландия. Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2

22 июня (вторник)

22:00 Чехия — Англия. Смотреть: Украина, Футбол 1

22:00 Хорватия — Шотландия. Смотреть: Футбол 2

Группа E

Испания, Швеция, Польша, Словакия

14 июня (понедельник)

19:00 Польша — Словакия. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2﻿

22:00 Испания — Швеция. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2"

18 июня (пятница)

16:00 Швеция — Словакия. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2﻿

19 июня (суббота)

22:00 Испания — Польша. Смотреть: Украина, ﻿Футбол 1, Футбол 2

﻿﻿23 июня (среда)

19:00 Словакия — Испания. Смотреть: Футбол 1

19:00 Швеция — Польша. Смотреть: Футбол 2

Группа F

Венгрия, Португалия, Франция, Германия

15 июня (вторник)

19:00 Венгрия — Португалия. Смотреть: Футбол 1, ﻿Футбол 2

22:00 Франция — Германия. Смотреть: Украина, ﻿Футбол 1, ﻿Футбол 2

19 июня (суббота)﻿

16:00 Венгрия — Франция. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2

19:00 Португалия — Германия. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2

23 июня (среда)

22:00 Германия — Венгрия. Смотреть: Футбол 2

22:00 Португалия — Франция. Смотреть: Украина, Футбол 1

1/8 финала

26 июня (суббота)

2A — 2B 19:00 Амстердам﻿ (матч № 37) Смотреть: Футбол 1, Футбол 2

1A — 2C 22:00 Лондон﻿ (матч № 38) Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2

27 июня (воскресенье)

1C — 3D/E/F 19:00 Будапешт (матч № 39) Смотреть: Футбол 1, Футбол 2

1B — 3A/D/E/F 22:00 Севилья﻿ (матч № 40) Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2

28 июня (понедельник)

2D — 2E 19:00 Копенгаген﻿ (матч № 41) Смотреть: Футбол 1, Футбол 2

1F — 3A/B/C 22:00 Бухарест﻿ (матч № 42) Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2

29 июня (вторник)

1D — 2F 19:00 Лондон (матч № 43) Смотреть: Футбол 1, Футбол 2

1E — 3A/B/C/D 22:00 Глазго (матч № 44) Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2

¼ финала

2 июля (пятница)

Победитель № 42 — победитель № 41 19:00 Санкт-Петербург (матч № 45) Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2

Победитель № 40 — победитель № 38 22:00 Мюнхен (матч № 46) Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2

3 июля (суббота)

Победитель № 37 — победитель № 39 19:00 Баку (матч № 47) Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2

Победитель № 44 — победитель № 43 22:00 Рим (матч № 48) Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2

½ финала

6 июля (вторник)

Победитель № 45 — победитель № 46 22:00 Лондон﻿ (матч № 49) Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2

7 июля (среда)

Победитель № 48 — победитель № 47 22:00 Лондон (матч № 50) Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2

Финал

11 июля (воскресенье)

Победитель № 49 — победитель № 50 22:00 Лондон. Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2

Напомним, ранее мы писали о том, что украинских болельщиков не пустят на Евро-2020.

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