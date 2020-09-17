Що можна і не можна робити на єврейський Новий рік 2020, щоб не накликати біду

Єврейський Новий рік Рош ха-Шан має ряд цікавих традицій
Рош ха-Шан, або єврейський Новий рік, настане 19 вересня, і святкування триватиме протягом двох днів. Цей період називають "йом-ха-аріхта" ("один довгий день"), а Рош ха-Шан перекладається як "голова року".
На відміну від звичного нам Нового року феєрверки, алкоголь та гучні гуляння не вітаються. Це час роздумів над минулими помилками і планування наступного року.
Зазвичай це яблука або гранат, мед, круглий хліб хала, нарізана кружальцями морква і риба (обов'язково з головою).
Мед потрібен, щоб наступний рік був солодким. У нього вмочують яблука і хліб. Моркву нарізують кружальцями, як символ достатку - адже вона схожа на золоті монети.
Рибу подають з головою, щоб "бути в голові, а не в хвості". Тим більше і сама назва свята Рош ха-Шан буквально означає "голова року".
Напередодні першого дня і в ніч другого заведено запалювати свічки. За традицією це робить жінка - господиня будинку. Запалюють дві свічки, але іноді ще по одній на кожного з дітей.
Важливою подією є сурмління в спеціальний баранячий ріг, який називають шофар. Вважалося, що звук шофара сягає небес. Його слухають віруючі, які обидва святкові дні відвідують синагогу.
Ще одним обов'язковим обрядом є ташліх. Віруючі збираються на березі водойми, моляться і витрушують у воду крихти з кишень, ніби згодовуючи свої гріхи рибам.
Раніше ми писали, коли і як потрібно святкувати єврейський Новий рік в 2020 році.