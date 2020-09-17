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Що можна і не можна робити на єврейський Новий рік 2020, щоб не накликати біду

Четвер 17 вересня 2020 20:34
Що можна і не можна робити на єврейський Новий рік 2020, щоб не накликати біду
Що не можна робити на Рош ха-Шана (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Єврейський Новий рік Рош ха-Шан має ряд цікавих традицій

Рош ха-Шан, або єврейський Новий рік, настане 19 вересня, і святкування триватиме протягом двох днів. Цей період називають "йом-ха-аріхта" ("один довгий день"), а Рош ха-Шан перекладається як "голова року".

На відміну від звичного нам Нового року феєрверки, алкоголь та гучні гуляння не вітаються. Це час роздумів над минулими помилками і планування наступного року.

Що не можна робити на Рош ха-Шан

  • Забороняється вживати гірку та кислу їжу, щоб наступний рік не приніс біди.
  • Не прийнято також істи горіхи, тому що числове значення слова "горіх" на івриті дорівнює числовому значенню слова "гріх".
  • Не можна в ці дні фотографувати.
  • Заборонена будь-яка робота, окрім готування страв для святкового столу.

Які страви подати на стіл на єврейський Новий рік

Зазвичай це яблука або гранат, мед, круглий хліб хала, нарізана кружальцями морква і риба (обов'язково з головою).

Мед потрібен, щоб наступний рік був солодким. У нього вмочують яблука і хліб. Моркву нарізують кружальцями, як символ достатку - адже вона схожа на золоті монети.

Рибу подають з головою, щоб "бути в голові, а не в хвості". Тим більше і сама назва свята Рош ха-Шан буквально означає "голова року".

Важливі традиції Рош ха-Шан

Напередодні першого дня і в ніч другого заведено запалювати свічки. За традицією це робить жінка - господиня будинку. Запалюють дві свічки, але іноді ще по одній на кожного з дітей.

Важливою подією є сурмління в спеціальний баранячий ріг, який називають шофар. Вважалося, що звук шофара сягає небес. Його слухають віруючі, які обидва святкові дні відвідують синагогу.

Ще одним обов'язковим обрядом є ташліх. Віруючі збираються на березі водойми, моляться і витрушують у воду крихти з кишень, ніби згодовуючи свої гріхи рибам.

Раніше ми писали, коли і як потрібно святкувати єврейський Новий рік в 2020 році.

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