Евгений Клопотенко: Со своим рейтингом узнаваемости я могу легко идти в политику

Конечно, все тянется с детства. Кто знает, каким бы мы знали сейчас Клопотенко, если бы в раннем возрасте он не ездил бы по миру, и какого бы не вдохновляли (сначала, конечно, шокировали) быт, образ мышления и лайфстайл представителей западной цивилизации, которых даже через 15-20 лет после развала "совка", многие из одурманенных советской пропагандой украинцев считали какими-то бездушными троглодитами…

"В семь-восемь лет супермаркеты меня удивляли… В Чехии была улица - как Бориспольская трасса - и я потерялся, не знал, как перейти на другую сторону, и просто начал переходить эту дорогу в неприспособленном для этого месте. А машины подъезжали, останавливались и... пропускали. Никто не пищал, не кричал... И я был очень удивлен! Для меня было удивление, когда люди говорят "извини". И ты думаешь: а так можно было? Отношение к власти вообще другое там... А у нас спроси у людей, кто сейчас министр социальной политики - скажут: а что, у нас есть такое министерство? Удивляли традиции празднования праздников: все ходят, обнимаются, играет музыка, нет этих бутербродов со шпротами, майонезом и чесноком на батоне... Отношение к детям... И нет агрессии! Для меня это был шок. Но тогда меня это все и сформировало. Я понял, что можно помогать и делать добро для других и все остальные тебе будут такое делать", - рассказывает Клопотенко.

Кстати, к бутербродам со шпротами у Евгения "особое отношение". Они, как и многие блюда, которые ели (и до сих пор едят) миллионы украинцев, присутствуют в списке яств, которые оставили негативный отпечаток на всю его жизнь.

"90% еды, которую я ел, - это было полное г*вно, которое я ненавижу и не хочу никогда об этом вспоминать", - говорит кулинар.

В этом списке: жареная рыба, шуба, оливье, квашеная капуста с огурцами, "еврейский салат" с плавленым сыром, котлеты, "от которых рыгать хочется еще часов 10, потому что там много чеснока", голубцы с переваренным рисом, манная каша, которая слипалась, чай с молоком, печень с прожилками, едва не намертво застревавшими в зубах, пожарские котлеты, булочки с корицей, ромовая баба, "которая была полита сахарным сиропом и у тебя, пожалуй, наступал диабет", кисель, капустняк, "потому что его и на свадьбе давали, и на поминках", разваренные пельмени. А еще "батон с молоком и сахаром, как символ бедности, и что у тебя никогда не будет будущего".

"Это обрусенные мировые блюда. Они были украдены, переработаны в худшем состоянии и заброшены людям, чтобы они не могли ничего больше есть кроме них", - объясняет блоггер.

Евгений Клопотенко в юности (фото: facebook.com/ievgen.klopotenko)

И хотя у многих из нас есть отрицательные и подобные Евгению ассоциации с вышеперечисленными блюдами, но отказываться от них не спешим… Более того, наш герой уверен: мы, украинцы, будем еще лет 20-30 жить в парадигме этих постсоветских правил, потому что сейчас "страной преимущественно управляют люди, молодость проведшие в 90-х годах, а детство в СССР". Поэтому даже "на уровне подсознания, по Фрейду, они не могут полностью внедрять европейские ценности здесь".

"Почему моя мама, мои друзья, которым по 50 лет, должны переходить на другую еду? Почему я должен говорить на украинском, а не на русском? Многим людям не придет понимание этого... Потому что "и так в жизни все плохо", а те блюда (по сути - бедность) остаются единственной радостью. Люди не готовы отказываться от своих воспоминаний: когда ты выбрасываешь батон с молоком и сахаром, то как будто детство выбрасываешь. У кого-то нет ничего, это единственное, что осталось. И мы будем приказывать: выкинь еще и это? Зачем тогда человеку жить… Это нормальные процессы", - объясняет Клопотенко.

Еда - весомый инструмент в управлении нацией

Конечно, ситуацию можно было бы изменить. Но влиять на гастрономические предпочтения людей нужно не просто аргументами экспертов и инфлюэнсеров, а с помощью ведения соответствующей гуманитарной политики на уровне государства. Этим мог бы заниматься некий, например, министерский орган, внедрив соответствующие нормативно-правовые акты. Орган, который "считал бы, что еда - важный культурный аспект и весомый инструмент в управлении нацией".

"Пока президент не выступил и не сказал, что не надо класть брусчатку - все клали (речь идет об обращении Владимира Зеленского к местным властям, в котором он сказал, что ремонт брусчатки и фонтанов неуместны во время войны - Ред.). И как только он сказал, то все поняли, что политика страны - не класть брусчатку. Так надо и с едой. Чтобы президент (или кто-то из высокопоставленных политиков) выступил и сказал, например: не ешьте оливье. Или же сказал, что батон с молоком и сахаром - не наши ценности, и к Украине имеют ноль отношения. Люди спросят: а что же нам делать? Возьми любой другой хлеб, помажь сгущенкой! Тот же вкус, но идеологично нам - ближе", - выражает свое видение решения проблематики Евгений.

Эта миссия могла бы быть возложена, например, на министерство культуры. Но для этого "должен быть интерес к созданию государства". Однако все предыдущие силы создать какой-то подобный орган, о котором говорит Клопотенко, не увенчались успехом. В том числе и из-за регулярных перестановок в кабинетах власти…

Клопотенко мог бы быть "прикольным" политиком (фото: РБК-Украина)

Возможно, если бы самого Евгения Викторовича избрали в Раду, то у него получилось бы изменить ситуацию? Кто знает. Но мысли о том, чтобы стать частью украинского политикума, у него присутствуют.

"Со своим рейтингом узнаваемости я могу легко пойти в политику. Придумаем кампанию, наберем политтехнологов… Но куда мне идти? Депутатом быть и писать законы? Я не буду писать законы - не умею и никогда не хотел. Возглавить министерство? Супер! Я "за" возглавить министерство. Но мне надо отказаться от своих бизнесов публично. Я откажусь, буду зарабатывать 48 тысяч гривен. Я не против. Но все свои рестораны куда девать? Закрыть просто? Чтобы что? Чтобы страна процветала? Я рад… Но я придумал другую стратегию", - делится Евгений.

На самом деле эту стратегию он не придумал, а позаимствовал у одного из самых знаменитых украинцев всех времен - мецената, проводника национального движения Андрея Шептицкого, который "построил молочный завод, всю молочку продавал в Польшу, а заработанные деньги вкладывал в украинские школы".

"Я создам огромную бизнес-империю, которая будет приносить множество денег. И я 50-60% этих денег буду отдавать на развитие страны. Это гораздо проще. Мне сейчас на написание программы для школьного питания нужно 150 тысяч долларов. В министерстве говорят: давай мы тебе дадим. Я говорю: не надо. Я не хочу брать деньги у государства. Я возьму свои, которые бизнес приносит, напишу программу и изменю школьное питание. Это же гораздо легче. Я уже в политике, если можно так сказать, потому что меняю какие-то общественные процессы, у меня есть какое-то мнение, которое влияет на общество. Просто я не получаю зарплату от граждан и граждане меня не выбирали. Я вроде бы и не политик, но я активно консультирую, помогаю, даю свои силы и энергию, душу, деньги - все даю, чтобы только наша страна становилась лучше", - рассуждает Евгений.

Непосредственно в политику пока холостой и бездетный Клопотенко готов идти, если в таком же семейном статусе "дотянет до 45-50 лет".

"Тогда я все бизнесы отдам, буду делать рок-н-ролл. В 55 меня посадят или убьют. Потому что точно я реформирую эту страну!" - уверен ресторатор.

Клопотенко успешно реформирует систему школьного питания (фото: facebook.com/ievgen.klopotenko)

Итак, можно сказать, что продолжающаяся реформа школьного питания - это один из "политических" шагов Евгения, которые он предпринимает, не находясь непосредственно у власти.

Конечно, менять то, что укоренялось десятилетиями в образовательных учреждениях, не просто. Даже - сложно. Но процесс медленно, но неумолимо двигается вперед.

Недавно в рамках реформы 60 школьных поваров прошли интенсивное обучение, и теперь они поделятся опытом с коллегами.

"Они должны научить каждый по 40 поваров. Мы создали места, куда могут громады отправлять своих поваров совершенствовать их навыки и умения, чтобы они потом готовили более полезную и качественную еду. Также мы в процессе написания нового большого сборника меню и его цифровизации", - говорит. Клопотенко.

Цифровое меню будет доступно в будущем на платформе "Мрія" - это некий аналог "Дії", посвященный детям. В этом приложении школьные повара смогут в три клика сгенерировать хорошее и вкусное меню. Вместе с тем у родителей будет возможность следить за тем, чем кормят их детей в учебном заведении, а у экспертов-реформаторов - "фильтровать котлеты по-пожарски и ужасную печень".

При этом на вопрос "как готовить вкусную и полезную еду на допотопном оборудовании, которым укомплектовано большинство сельских школ?" Евгений отвечает: проблема не в материальной базе. Потому есть школы, "где и на старых кухнях повара готовят, как боги".

Клопотенко неустанно работает во благо Украины (фото: facebook.com/ievgen.klopotenko)

Тем не менее, сейчас реформаторы думают, как решать вышеозвученный вопрос. И варианты есть. К примеру, в новых школах могут появиться фабрики-кухни, которые будут кормить десятки других заведений. Или обеды из опорных школ можно развозить в несколько соседних школ.

"ОТГ на местах общаются, находят решение. Не будет так, что мы все переоборудоваем - и все заработает. Надо искать возможности, варианты. Мы живем во время войны. И до войны оборудование на кухне это была не самая большая проблема в обществе. Проблемы есть. Можем ли мы их решить сразу? Нет. Идем к их решению? Да, идем", - уверяет Клопотенко и добавляет, что никакие хейтеры не отразят в нем идею реформирования школьного питания.

"Что скажут мои избиратели, если сейчас я не доведу начатое до конца?" - смеется он.

Люди хейтят, потому что им нужна любовь

В общем, к критике и хейту он относится нормально. Но воевать и отвечать хейтом на хейт не собирается.

"Мне пишут: вот галимая еда в Яблоновском ОТГ. Я соглашаюсь: да, я - говно. Но потом пишут из других ОТГ, где еда хорошая. Но раньше была еда д*рьмо везде. Теперь еда д*ерьмо в 30%, а в 70% стала лучшей... Люди хейтят, потому что им нужна любовь, их надо обнять, поцеловать, поддержать, приехать к ним и поговорить. Они кричат, потому что им больно. Те, кому пофиг, - они не комментируют. Те, кто комментирует, - им это болит. Но я не могу всех обнять", - жалуется ресторатор.

И сам Клопотенко критиковать тоже умеет. Правда, его критические замечания и претензии - вполне обоснованные и аргументированные. В частности, к украинским артистам, которые до 24 февраля выступали в России, или выехали из Украины сразу с началом полномасштабного вторжения. Хотя Светлана Лобода, Олег Винник и другие могут оправдать себя в глазах Евгения и многих наших граждан.

"Выходишь на месте Лободы и говоришь: Путин лох, я украинка, а все россяине - дебилы, все российские песни "пока", я была дурой, ничего не понимала, простите меня за то, что я была тупорылой, теперь я хочу, чтобы вы меня приняли обратно, потому что поняла, что такое Украина, поняла смыслы. И начинает реально что-то делать. Если просто надевает вышиванку и ходит - сразу "в топку". Но если она реально понимает, чем живет общество, поддерживает, делает - тогда окей. Но нет! Если бы она могла так сказать - давно бы сказала", - приводит он пример.

А вот Винник, ныне живущий в Германии, по мнению Евгения, "просто плюнул на свою миллионную аудиторию". Но это полбеды…

"Худшее то, что он вернется - и его будут снова слушать. И это одна из величайших х*рень, которые меня бесят.. Это для меня боль", - с грустью в глазах говорит шеф.

Клопотенко советует всем звездам брать пример с Даши Астафьевой, которая не уехала из страны, пошла волонтерить с 24 февраля, ведет украиноязычный YouTube-канал.

"Она просто свою душу показала. Вот и все, что нужно сделать. А такие люди, как Лобода или Винник… Они тоже сделают это, но после Победы. Они скажут "я же была/был за Украину". Но будет уже поздно" , - уверен Евгений.

Клопотенко не уважает артистов, не имеющих четкой позиции касательно войны в Украине (фото: facebook.com/ievgen.klopotenko)

К когорте тех, кто несет угрозу социуму, Клопотенко относит и Алексея Арестовича, ставя того в один ряд с украинофобом Анатолием Шарием.

"Когда ты лечишь гнойную рану, но не до конца промыл ее, - она загнивается снова... За Шария годами кричали-кричали, а когда оказалось, что он коллаборант - все обалдели. Или Дубинский. Уже Америка на него санкции возложила, проверки, ДБР. А кто-то такой сидит и думает: да нет, он нормальный, позовем на утреннее шоу… А потом, когда его посадят, все скажут: да не было похоже, что он подонок!" - едва сдерживает отчаяние Евгений.

Почему вообще в Украине так много коллаборантов? Почему люди, даже уже во времена независимости ездившие по миру, удивлялись благам западной цивилизации, восхищались тамошним сервисом, инфраструктурой, уровнем жизни, возвращаясь в свой город/села, включали в полную громкость Басту, восхваляли "Операцию Ы" и рассказывали родственникам и соседям, что "надо тянуться к России", потому что "Запад загнивает"? Ответ, по мнению Клопотенко, довольно простой: "мы не жили в Украине, мы жили в какой-нибудь переходной Украине".

"Думаю, те люди искренне не понимали, какая разница между Украиной и Россией... Они были уверены, что мы ничем не отличаемся: политическое устройство похоже, тебя могут посадить просто так, все боятся милицию... И сейчас эти люди есть, они не изменятся. Они думают "зачем эта война?", "почему я должен думать о политике?", "у меня одна жизнь, хочу прожить ее по-своему". Приходят домой, включают российскую музыку, плачут по своей молодости... Нужно просто подождать, когда они умрут", - говорит кулинар и добавляет, что вся надежда сегодня только на детей, головы которых не зашорены советским и российским д*рьмом, что насаждалось не одному поколению украинцев.

Украинец не может не любить борщ

Интересно, что определить потенциального коллаборанта или украинофоба сегодня можно с помощью борща. Есть даже конкретный пример: еще до войны актриса и ведущая кулинарных шоу Юлия Высоцкая, которая в свое время "паслась" на одном из украинских каналов, заявила в интервью, что "ненавидит борщ". И угадайте, осудила ли она Путина за нападение на нашу страну?

Да, говорит Евгений, борщ как блюдо можно любить, или не любить ("может, ты в детстве просто ел галимый борщ"). Но в контексте национального единения борщ - это отражение нас, это наша ценность.

"Ни один украинец, который себя отождествляет с Украиной в настоящем и будущем (я уверен, что ни один!), не может сказать, что не любит борщ. Он может сказать "я еще не съел своего лучшего борща", или что "все борщи, которые я ел, были не очень". Но скажет, что борщ - наш! Это как символ Украины. Поэтому ты не можешь сказать, что ты против борща", - говорит амбассадор этого блюда.

Более того, Клопотенко даже начинает определенную "борщевую философию", основной посыл которой заключается в таком сравнении: "как у каждого борща есть свой уникальный рецепт, но он остается борщом, так же мы все разные по своему мнению, но мы - украинцы". Ге-ни-аль-но!

Во время нашего общения Евгений подчеркнул, что все его русскоязычные друзья и знакомые любят борщ как символ. Но отсюда следующий вопрос напросился сам собой: "есть ли будущее у русского языка в Украине?"

"Конечно есть!" - даже выкрикивает герой интервью.

Он убежден, что "Пугачева первая сюда приедет, будет на русском петь, будут проданы все билеты".

Чем дольше будет война - тем больше будет украинского языка

"То, что украинского языка стало больше - это все равно не критическая масса… Это нужно огромную государственную политику проводить в школах, в информационном пространстве. И тогда, возможно, за 20 лет все украинизируются", - уверен Евгений.

Понятно, что заканчивать наш разговор не годилось на любых пессимистических нотах. Поэтому во время блица мы с Клопотенко поиграли в ассоциации.

Украинцев, например, Евгений описывает как "большую когорту людей, которые обожают кого-то п*здить". Елену Зеленскую видит в образе "мифологической богини".

"ВСУ?" - забрасываю я.

"Боги", - коротко, но уверенно отвечает Клопотенко.

Кроме всего этого, мы также поговорили с Евгением:

о судьбе Житнего рынка, который Клопотенко взялся трансформировать

о том, что нужно сделать со скульптурой "Родина-мать" и другими памятниками в Киеве

о "хороших россиянах" и вообще россиян

о блюдах, которые будут на поминках у Путина

о том, как перестать ностальгировать по "совку" и бедному детству

о Борисе Бурде и Иво Бобуле

о дорогих ресторанах и плохой еде в них

И это лишь краткий список тем, поднятых в интервью, полную версию которого вы можете посмотреть на YouTube-кнале РБК-Украина прямо сейчас.