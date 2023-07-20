Брусчатка подождет. Зеленский отреагировал на скандалы с расходами бюджетов
Ремонт брусчатки и фонтанов неуместны во время войны. Это все необходимо делать уже после победы Украины над Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Отдельно хочу обратиться ко всем представителям местных властей в нашей стране: люди должны чувствовать, что ресурсы бюджетов используются справедливо и правильно. Каждый понимает, о чем идет речь. Брусчатка, украшение городов, фонтаны подождут - сначала победа", - отметил глава государства.
Что предшествовало
Напомним, последний месяц в разных регионах Украины обнаруживают новые скандальные закупки местных властей. В частности, в Киеве управление образования Днепровского районной государственной администрации закупило для укрытий овощерезки по цене 130 тысяч гривен за штуку.
Также в одно из укрытий решили приобрести 300 кожаных барабанов за 890 тысяч гривен.
При этом в центре столицы начали ремонт брусчатки, которую в народе уже прозвали "золотой".
В то же время в Черновцах за 7 миллионов гривен решили отремонтировать фонтан, который не работает уже несколько лет.
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