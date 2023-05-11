Клопотенко рассказал, как засолить идеальную красную рыбу: будет вкусно и быстро (видео)

Любите покупать соленую красную рыбу? На самом деле ее можно приготовить и дома самостоятельно, не тратя при этом лишних усилий. К тому же, домашняя красная рыба будет полезнее и, вероятно, дешевле.

Что нам понадобится

Свежая красная рыба на шкурке

4 столовые ложки соли

1-2 столовые ложки сахара

Укроп для декора

Для соления вы можете выбирать любую красную рыбу. Но важно, чтобы она была именно на шкурке, потому что сохраняет влажность в рыбе. Иначе блюдо может получиться сухим.

Как засолить рыбу пошагово

Положите рыбу в емкость, засыпьте ее солью. Кстати, лучше использовать крупную соль, потому что мелкая легко может впитаться в саму рыбу.

После этого добавьте сахар. Вы можете менять его количество в зависимости от того, насколько сладкую рыбу любите.

Следующим шагом хорошо обваляйте рыбу в смеси соли и сахара. Кроме того, вы можете добавлять в рыбу любимые специи и играть со вкусами. Теперь отправьте рыбу в холодильник на четыре часа. За это время рыба должна стать более упругой.

Когда рыба будет готова, промойте ее несколько секунд под проточной водой, чтобы забрать лишнюю соль. Ваша соленая красная рыба готова!