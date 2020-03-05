Евакуйовані українці в Нових Санжарах розкрили правду про обсервацію

Українці в Нових Санжарах (колаж: РБК-Україна)

Українці, евакуйовані з Уханя, розповіли про утримання в Нових Санжарах

Українці, евакуйовані через коронавірус в Ухані, розповіли про умови утримання в медичному центрі в селищі Нові Санжари. Вони зізналися, що найбільше сумували за родичам і домашньою їжею, але при цьому на якість харчування не скаржилися.

Евакуйовані українці в Нових Санжарах відправляються додому. У коментарі телеканалу "112 Україна" вони розкрили подробиці змісту в медцентрі.

"Коли приїду додому, прийму ванну, бо тут скрізь душ. Ще їстиму домашню їжу. Годували (в медцентрі, - ред.) добре, але мамина їжа завжди краще", - сказала Захаренко Анастасія, яка перебувала два тижні на обсервації.

Також дівчина попросила владу якомога швидше евакуювати українців, які залишилися в Китаї.

"Вони здорові, їх перевірили вже три рази. Тому я хочу попросити, щоб якомога швидше їх теж забрали звідти, тому що у нас обсервація вже скінчилася, а вони досі там. І я впевнена, що в Україні вони будуть ще два тижні перебувати в обсервації. Тобто вже більше ніж місяць виходить", - розповіла Захаренко.

Вона також розповіла про складнощі в обсервації. На її думку, найскладнішим було постійне перебування в ізольованих приміщеннях.

"Ми сиділи в одній кімнаті, і толком не можна було виходити. Ми виходили тільки забрати їжу, і то це було в масках. Ми виходили й поверталися до кімнати. Тому дуже складно було сидіти й чекати, поки нас випустять. На вулицю не можна, на балкон ми теж не виходили, тому було дуже складно сидіти в чотирьох стінах два тижні", - сказала вона.

Одна з евакуйованих українок також подякувала медперсоналу і всім тим, хто захищав їх під час повернення в Україну.

"Хочеться сказати велике дякую усім, хто про нас дбав. Персонал дуже добре ставився до нас. Низькій уклін всім, хто брав участь у нашій евакуації. Наші мами теж дуже їм вдячні, що ми залишилися цілими й нікому не потрапили камені в голову", - розповіла Катерина Бондарєва.

Нагадаємо, що Зеленський через протести у Нових Санжарах вимагає зняти начальника полтавської СБУ.

Також РБК-Україна писало, що у МВС повідомили подробиці подальшого транспортування громадян після обсервації.