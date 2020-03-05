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У МВС повідомили подробиці подальшого транспортування громадян після обсервації

Новини » Суспільство     05.03.2020 - 15:41
У МВС повідомили подробиці подальшого транспортування громадян після обсервації
Фото: завершення обсервації в Нових Санжарах (mvs.gov.ua)

Іноземців на поруки взяло Міністерство закордонних справ

Після завершення обсервації у Нових Санжарах українські громадяни повинні бути доставлені додому найближчим часом, питанням відправки на батьківщину іноземців буде займатися Міністерство закордонних справ. Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що всього обсервацію пройшли 105 осіб. Серед евакуйованих крім українців були громадяни Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки, Панами.

Як зазначив глава МВС Арсен Аваков, іноземців на поруки взяло Міністерство закордонних справ.

"Всіх евакуйованих українців доставлять додому вже найближчим часом, їх вже чекає транспорт. Що стосується іноземців, ними буде займатися Міністерство закордонних справ, посольства і консульства. Деякі відлітають додому вже сьогодні", - зазначив він.

Нагадаємо, у четвер, 5 березня, завершилася обсервація у Нових Санжарах. Ні в кого з поміщених на карантин не було виявлено коронавірусу. Карантин тривав 14 днів.

Також РБК-Україна писало, що найближчим часом з-за коронавірусу в Україні почнуть вводити обмежувальні заходи. Вони можуть торкнутися шкіл та масових заходів. Відзначимо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу в Чернівцях.

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