Коронавірус з Ухані: медики виявили нову небезпеку хвороби

Коронавірус з Китаю (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус виявили у пацієнтів, які були виписані після лікування з негативними тестами

Коронавірус з китайської провінції Ухань забрав життя вже 2118 осіб, число інфікованих досягло майже 75 тисяч людей. Проте є і гарні новини – кількість одужавших перевалило за 16 тисяч пацієнтів. Найбільше хворих було зареєстровано в провінції Хубей, а також в провінції Гуандун. Крім того, два пасажири з авіалайнера Diamond Princess померли від коронавірусу.

Китайські медики зробили заяву про нову небезпеку коронавірусу. Вони зафіксували повторну появу хвороби у пацієнтів, які були виписані з лікарні після лікування. На думку лікарів, вірус міг бути не повністю видалений з організму, але тести при виписці цього не показали. Проблемою могла стати недосконалість тестів або ж вірус дійсно мутує й організм людини не виробляє імунітет проти повторного зараження.

За словами глави медичної групи по лікуванню коронавірусу, професора Чжао Цзіньпіна, були зафіксовані випадки, коли пацієнту при виписці тест показував відсутність вірусу, а повторний – знову давав позитивний результат.

Він зазначив, що це може бути недосконалість тесту або помилка лаборанта, а також особливості організму конкретних пацієнтів. Професор зазначив, що на даний момент невідомо, це повторне зараження або ж вірус не був повністю вилікуваний.

Чжао Цзіньпін підкреслив, що всіх пацієнтів необхідно поміщати на карантин на 14 днів навіть після повного одужання.