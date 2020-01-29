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Евакуація українців з Китаю: стало відомо, скільки там застрягло наших громадян

STYLERЖиття    29.01.2020 - 22:02
Евакуація українців з Китаю: стало відомо, скільки там застрягло наших громадян
Українці застрягли в Китаї (Колаж РБК-Україна)

Посольство надало дані про кількість українців, які опинилися у зараженій зоні

Смертельний коронавірус вже забрав життя 132 осіб і хвороба почала поширюватися набагато швидше. Станом на 29 січня, новим вірусом захворіли вже понад шість тисяч осіб. Багато країн екстрено евакуюють своїх громадян з Китаю і деяким доводиться вирушати на двотижневий карантин, через те, що китайські медики припускають, що інкубаційний період вірусу від 2 до 14 днів.

За даними видання "Ракурс" в Китаї, у заблокованій провінції Хубей виявилося 50 громадян України. Через новий коронавірус 2019-nCoV в місті Ухань, вони відрізані від усього світу.

"Станом на 29 січня 2020 року посольством встановлено і підтримується контакт з 51 громадянином України, які знаходяться в провінції Хубей (49 осіб в Ухані, ще одна людина – в місті Сян'ян і ще один – в міському повіті Чжунсян міста Цзинмень)", - йдеться в офіційному повідомленні посольства.

Також наголошується, що кількість громадян, які звернулися в консульський відділ із заявою про прийняття на тимчасовий консульський облік за станом на 29 січня – 93 людини. За законом, прийняття українських громадян на консульський облік відбувається добровільно, за винятком дітей, яких усиновили іноземці або громадяни України, які постійно проживають за кордоном.

Варто відзначити, що українська авіакомпанія МАУ повідомила про те, що здійснить два рейси Київ-Санья, щоб забрати громадян України, які перебували в Китаї на відпочинку. Перший рейс буде здійснений 30 січня, другий – 3 лютого.

"Ці перельоти для того, щоб забрати українських туристів, у яких завершився період подорожі. У них був тур. Вони їздили відпочивати. Щоб забрати, будуть летіти 2 порожніх літака. Туди буде летіти порожній літак Київ-Санья, а і з Санья вже з туристами", - зазначили в МАУ і додали, що після 3-го лютого рейси здійснюватися ні Китай, ні з нього, не будуть.

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