Eva.Stories: в Instagram з'явився аккаунт 13-річної жертви Голокосту

В соціальній мережі Instagram запустився акаунт Eva.Stories, який присвячений єврейській дівчинці Єві Хейман, яка загинула в Освенцимі в 1944 році. Єва була родом з Угорщини і на момент загибелі їй було всього 13 років.

Виявилося, що до нинішнього часу зберігся щоденник Єви, який вона вела до своєї загибелі. Цей щоденник знайшла її мама після війни. Автором проєкту став ізраїльський мультимільйонер Мати Кохаві і його дочка Майя. Він вирішили відтворити часи Голокосту від імені Єви і зареєстрували сторінку в Instagram, на якій буде з'являтися історія загиблої дівчинки.

Як пояснив Мати Кохаві, створення цієї сторінки – це спроба збереження історичної пам'яті в нових форматах, спроба донести молодому поколінню ізраїльтян про долю Єви Хейман у звичному форматі соціальних мереж.

"Ідея проекту - в тому, щоб використовувати соціальні мережі для створення нового жанру спогадів",- пояснив Кохаві.

Єва Хейман (yadvashem.org)

Над проектом працює майже 400 осіб і відео для сторінки з участю професійних акторів, з військовими декораціями, технікою та іншою атрибутикою зняли у Львові. Роль Єви зіграла схожа на неї британська актриса Міа Квіні.

На даний момент на аккаунт підписалося вже близько одного мільйона чоловік.

"Дорогий щоденник, я не хочу вмирати. Я хочу жити, навіть якщо я буду останнью, що залишилася тут людиною. Я готова чекати закінчення війни в підвалі, або на даху, або в який-небудь секретній ущелині. Я навіть готова дозволити косоокому жандармові, який розібрав нашу підлогу, себе поцілувати, аби мене залишили в живих", – йдеться в останньому запису щоденника.

З усієї родини Єви залишилася в живих лише матір, йдеться на сайті меморіального центру "Яд Вашем". Вона і виявила щоденник дочки, незабаром після - вона вчинила самогубство. Всього за час Голокосту, за офіційними оцінками, було вбито близько шести мільйонів євреїв, 1,5 з них – діти. Єву вбили 17 жовтня 1944 року.

Подивитися відео в Eva.Stories можна тут.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Rammstein випустили перший кліп з 2012 року про Голокост.

А також розповідали про те, що у Греції осквернили меморіал жертвам Голокосту.